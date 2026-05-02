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Pisacane: "Tutti pensavamo Verona e Pisa retrocedessero per prime. Mendy? Vediamo..."

Pisacane: "Tutti pensavamo Verona e Pisa retrocedessero per prime. Mendy? Vediamo..."TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 13:15Serie A
Alessio Del Lungo

Il Cagliari affronterà domani il Bologna al Dall'Ara e Fabio Pisacane, tecnico dei sardi, ha presentato così il match: "Mancano quattro partite, il nostro campionato si decide adesso. Da qui alla fine dobbiamo fare quanti più punti possibili, per non guardare anche gli altri. Mi concentro su questi ultimi match, consapevole di dover fare punti".

Cosa dice l'infermeria? Cosa ne pensa delle due retrocessioni?
"Ai soliti Felici, Idrissi, Mazzitelli e Pavoletti, si aggiungono anche Borrelli e Raterink. Quest'ultimo ha fatto la rifinitura in gruppo ma preferisco tenerlo a riposo. Anche Mendy si è allenato per la prima volta oggi con il gruppo. Il ragazzo si sente bene, ma vediamo. Sui verdetti... Tutti abbiamo pensato che Verona e Pisa fossero le prime a lasciare la Serie A. Il Verona, se guardiamo i numeri, non ha fatto male, ma questo certifica come il campionato sia difficile. Il Pisa ieri ha fatto una buona partita, ma purtroppo è andata così. Faccio i miei in bocca lupo ad entrambe per vederle in A ancora. Ma adesso dobbiamo pensare a noi".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Fabio Pisacane.

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