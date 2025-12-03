Cagliari, Pisacane: "Con questo carattere ci salveremo, gara col Napoli dice che la strada è giusta"

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato a SportMediaset dopo l'uscita dalla Coppa Italia per mano del Napoli in seguito ad una partita terminata 1-1 nei 90 minuti e poi terminata dopo una lunghissima serie di calci di rigore in favore degli azzurri: "Una grandissima risposta da parte della mia squadra, venire qua e fare una partita con questo carattere e questo sacrificio ci fa capire che la strada è questa, deve essere un punto di partenza".

La ripresa meglio del primo tempo?

"In una squadra come la nostra c'erano due calciatori come Kilicsoy e Rodriguez che giocavano per la prima volta dal primo minuto, normale ci fosse un po' di timidezza. Ma volevamo fare questo tipo di gara e dispiace. Sappiamo comunque quale è il nostro obiettivo e questa partita ci proietta ancora di più verso ciò che vogliamo ottenere. Con questo carattere lo raggiungeremo".

I giovani hanno mostrato personalità...

"Sono giovani validi, giocano in Serie A nonostante l'età. Il sangue freddo in certe situazioni è quello che risalta di più".

Sebastiano Esposito ha qualcosa in più?

"Non mi piace parlare dei singoli. Abbiamo 3-4-5 calciatori che hanno qualità importanti nei piedi, penso pure a Gaetano e Kilicsoy. Seba in questo momento è in fiducia, quello di appannamento è passato anche se le prestazioni non erano mai mancate. Deve continuare così, con umiltà e sacrificio".