Domani Napoli-Cagliari, i convocati di Pisacane: out Palestra e Folorunsho
TUTTO mercato WEB
Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani con il Napoli, gara secca valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Fra i ventisei giocatori chiamati, ci sono tre ragazzi della primavera. Come dichiarato dal tecnico in conferenza stampa, non ci saranno Palestra e Folorunsho.
Portieri: Caprile, Radunovic, Ciocci.
Difensori: Idrissi, Luperto, Rodriguez, Di Pardo, Pintus, Zappa, Obertu.
Centrocampisti: Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Rog, Cavuoti, Liteta, Grandu, Sulev.
Attaccanti: Kilicsoy, Felici, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo, Esposito.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
Le più lette
2 I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
3 Milan-Lazio, dialogo VAR-Collu. L'arbitro: "C'è la trattenuta di Marusic". Da Lissone: "Decisione tua"
Ora in radio
Primo piano
Milan-Lazio, dialogo VAR-Collu. L'arbitro: "C'è la trattenuta di Marusic". Da Lissone: "Decisione tua"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile