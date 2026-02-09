Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cagliari, Pisacane: "I singoli hanno fatto la differenza: all'andata c'era Baldanzi al posto di Malen"

© foto di Federico De Luca 2026
ieri alle 23:34Serie A
Marco Campanella

In questi minuti, Fabio Pisacane è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match il suo Cagliari e la Roma. Diretta testuale a cura di TMW.

22.50 - A breve la conferenza stampa di Pisacane.

23.25 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa è mancato questa sera? Una valutazione sulla difesa?
"Sicuramente quando si perde qualcosa non è andato. Questa sera non abbiamo offerto una prestazione ottima, soprattutto nel primo tempo in cui siamo stati imprecisi magari anche per merito della Roma. Sulla difesa, penso che Alberto prima giocava e prima trova la condizione giusta. Quando si prendono due gol, la difesa va dietro la lavagna, ma di fronte c'era la Roma in cui c'era Malen al posto di Baldanzi come nella gara dell'andata. Merito loro, da domani ci lavoreremo".

Forse, avevate la pancia piena?
"Mah, è il tuo parere. Io dico che sfidavamo la Roma all'Olimpico senza pensare alle tre vittorie consecutive. Io non sono d'accordo, abbiamo sbagliato qualcosina, ma la differenza l'hanno fatta i singoli. Diamo il merito alla Roma".

Come mai siete stati così frenetici?
"L'errore è tecnico, non ci giriamo intorno. Penso che tutto sta nella velocità di pensiero ed esecuzioni. Normale che quando sfidi la Roma, devi pensare a fare tutto in base alle tue capacità altrimenti si pecca di presunzione. In passato abbiamo sfruttato meglio qualche ripartenza, oggi faccio fatica a trovare situazioni simili".

Sta proteggendo mediaticamente Palestra?
"No, lo sto gestendo in base ai momenti di esaltazione e di depressione. L'equilibrio è fondamentale, ma lui è centrato, ha una bella famiglia alle spalle. Io provo a dare il mio nel quotidiano, senza strategia".

Cosa sta dando al Cagliari? Cosa sta dando il Cagliari a lei?
"Mi ha permesso di allenare in Serie A: bellissimo, ma anche una responsabilità. La salvezza è un obiettivo da raggiungere gara dopo gara. Io sto dando professionalità e, con il mio staff, vogliamo portare a termine questa missione. C'era tanto scetticismo, mi piacerebbe riparlarne alla fine".

23.34 - Termina la conferenza stampa

