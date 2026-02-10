Atalanta, Palladino rincuora Kossounou: "Capita di sbagliare. Continuerà a darci una mano"

L'Atalanta è tornata a inanellare risultati positivi dopo un inizio un po' complicato e lo ha fatto grazie a Raffaele Palladino. Il tecnico della Dea ha parlato in conferenza stampa del settimo posto in classifica della Dea: "Sono molto soddisfatto. Abbiamo scalato tante posizioni in questi mesi, e ora siamo in una posizione interessante. Abbiamo un mese di febbraio molto intenso dove stiamo bene: bisogna continuare così, testa bassa e lavorare".

Cosa ha detto Kossounou dopo l'errore?

"Capita di sbagliare. A Como è entrato benissimo e sono felice di avere a disposizione un gruppo compatto. Dopo le cadute bisogna sempre risollevarsi e Odilon continuerà a darci una grande mano".

