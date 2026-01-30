Cagliari, oggi le visite mediche di Raterink. Se parte Luvumbo, Dominguez possibile idea
Ultime frenetiche ore di calciomercato in Italia, con la sessione di riparazione che si concluderà alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio: inizia quindi il conto alla rovescia, con diversi club molto attivi per mettere a segno gli ultimi colpi, e perfezionare magari qualche uscita. Come a esempio quella di Zito Luvumbo, sempre più vicino all'addio al Cagliari: come infatti anticipato ieri, il giocatore è a un passo dal Parma - che perde Patrick Cutrone (diretto al Monza) -, ma, come sempre raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, c'è anche una pista araba, che sembra non convincere del tutto il calciatore. Luvumbo, infatti, nicchia su un'offerta di prestito oneroso a 350.000 euro con diritto a 4.5 milioni.
Per una possibile uscita, però, ecco anche l'alternativa: come sempre raccolto dalla nostra redazione, il club pensa a Benjamín Dominguez del Bologna, che potrebbe eventualmente coprire la casella lasciata libera dall'angolano. Se effettivamente si concretizzerà la partenza.
Oltre a questo, è invece atteso per oggi un innesto. In giornata il laterale destro classe 2006 Othniël Raterink - proveniente dal De Graafschap - arriverà in Sardegna, per le visite mediche di rito, che precedono la firma sul contratto. Non resta che attendere gli sviluppi.
