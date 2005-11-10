Il Monza strappa il 2-2 in Bretagna: Forson segna all'89' e riprende il Brest 2-2

Il Monza chiude la sosta per le nazionali con un divertente 2-2 in amichevole allo Stade Francis-Le Blé contro i francesi del Brest. Un test prezioso per il tecnico Ivan Juric: i brianzoli hanno sbloccato il risultato al 28' della prima frazione di gara grazie alla stoccata in scivolata di Dany Mota, lesto ad approfittare di un'incertezza del portiere avversario Poillion su cross di Mangas, per il momentaneo vantaggio.

Tutto diverso

La ripresa si è aperta però con la veemente reazione dei padroni di casa, capaci di ribaltare il punteggio nei primi quindici minuti della seconda frazione. Dopo appena 50 secondi il Brest ha infatti trovato il pareggio grazie a Yvan Maye, con la palla sbattuta addosso alla sua testa e nella propria porta. Rimonta completata al 57' con la rete di destro firmata da Ibrahim Kanté. Juric ha risposto subito ricorrendo a una fitta serie di cambi, inserendo energie fresche come Cutrone, Carboni, Colombo e Folorunsho per dare nuova linfa alla manovra offensiva.

Finale show

La pressione finale del Monza ha dato i suoi frutti allo scadere: all'89', sfruttando una ripartenza tre contro due propiziata dallo stesso Maye, il neoentrato Omari Forson si è inserito sulla sinistra dell'area e ha trafitto Poillion con un potente diagonale di sinistro. La rete del giovane inglese ha così fissato il definitivo 2-2, permettendo al club brianzolo di evitare la sconfitta proprio in extremis e di proiettarsi con il morale alto verso la ripresa del campionato.