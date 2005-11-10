Lazio, Gattuso pensa già al Monza: "Va forte. Noi da 20 giorni non stiamo insieme..."

Gennaro Gattuso, allenatore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine del pareggio (3-3) in amichevole contro la Juve Stabia per fare il punto della situazione prima della ripresa del campionato e del match contro il Monza: "Ci portiamo dietro che abbiamo fatto fatica, quello che bisogna fare. Venivamo da tre giorni, a differenza di settimana scorsa abbiamo lavorato solo due giorni con le gambe un po’ piene ma ci sta: l’importante è fare le cose come si deve. Potevamo fare meglio sui gol, però ci portiamo a casa un altro blocco di lavoro importante".

Il pensiero sulla ripresa in campionato

In vista, invece, del match di domenica (11 ottobre) contro il Monza per continuare a tenere alta la posizione dei biancocelesti in classifica in campionato: “Monza va forte, accettano l’uno contro uno e a noi mancano tanti uomini, non vediamo l’ora di tornare a lavorare anche con loro. Se non vai a mille gli uomini di Juric ti mettono in difficoltà: hanno fisicità, voglia e portano tanti uomini. Vanno rispettati tutti e bisognerà prepararla bene, da venti giorni non stiamo insieme e ora dobbiamo ricominciare”.

Un pensiero sulla sosta

"Poco riposo fin qui, forse è calata un po’ l’adrenalina. Il nostro è il mestiere più bello del mondo ma diciamo che mi sono fatto sentire anche dai ragazzi andati via, c’è sempre da fare anche quando manca l’adrenalina della partita", ha concluso Gattuso.