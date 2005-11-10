Fiorentina, Pellegrino: "Con Vanoli un'altra energia. Mastantuono sopraffino, Beto mi aiuta"

Mateo Pellegrino, intervistato da TMW e dagli altri media presenti al Festival dello Sport di Trento, ha raccontato la sua partenza con la Fiorentina e i suoi obiettivi per questa stagione. Di seguito le sue dichiarazioni, a partire dai suoi tre gol segnati in sei partite: "Speravo in un inizio migliore come squadra, ma personalmente sono contento di come ho iniziato la stagione con la Fiorentina. Speriamo di segnare presto anche di testa, a me poi piace fare gol in tutti i modi. Un gol è sempre un gol".

Tutte le dichiarazioni di Pellegrino

Sul cambio in panchina: "C'è un'altra energia con Vanoli, lo abbiamo dimostrato nelle tre partite che abbiamo giocato. Siamo sulla strada che dobbiamo prendere".

Sui compagni alla Fiorentina: "Mi trovo bene coi compagni, siamo tutti giovani e con tanta fame, c'è la voglia di fare bene. Ho sentito subito anche l'affetto del pubblico, la Fiorentina è sentita tanto dalla gente ed è bello".

Sull'obiettivo di gol: "Non mi do un numero, non mi piace perché io ragiono partita dopo partita. Mi piacerebbe segnare più gol possibile".

Sul lavoro nella sosta: "Abbiamo lavorato tanto nella sosta e bene, stiamo ritrovando quel ritmo di cui aveva bisogno la squadra. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così e poi vedremo come siamo messi".

Sull'alternanza con Beto: "È una persona fantastica e un grande professionista, che mi aiuta tanto. Spero di poterlo aiutare anche io. Abbiamo bisogno di fare bene entrambi per il bene della Fiorentina".

Su Mastantuono: "Crediamo in lui. Franco è un ragazzo speciale e super umile, ha voglia di imparare, vede la porta e ha una tecnica sopraffina. Speriamo possa fare molto bene per noi".