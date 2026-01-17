Live TMW Cagliari, Pisacane: "Sono molto contento, oggi non era facile ma ho visto il giusto sacrificio"

Forse non la partita migliore a livello di gioco disputata in questa stagione ma alle volte essere "sporchi" può essere parecchio efficace. Ed è quello che è successo al Cagliari di mister Fabio Pisacane che stasera, alla Unipol Domus, ha conquistato la vittoria contro la Juventus. Basta la rete di Mazzitelli per regalare una buona nottata ai rossoblù. Al termine della partita, il tecnico dei sardi si è presentato in conferenza stampa.

Quanto sei contento della risposta che ti hanno dato i tuoi?

"Vincere contro la Juve richiede sacrificio, altrimenti non ottieni questo risultato. Sono molto contento, non era facile e nemmeno scontato questo risultato. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano, puliti e ordinati".

Analizziamo un po' la prestazione di Mina e Gaetano...

"Mina da sempre il massimo e oggi ha voluto esserci a tutti i costi. Ha dimostrato leadership ma anche lui va aiutato. Su Gaetano, mi piace sottolineare il fatto che bisogna essere equilibrati con i giudizi. Gaetano questa sera mi ha colpito soprattutto nella fase di non possesso".

Gaetano ci ha messo particolarmente il cuore. Quanto conta averlo recuperato fisicamente?

"Gaetano per me è un plus per questa squadra e sicuramente in questo girone di ritorno ci darà una grossa mano d'aiuto. Ma spero di recuperare anche gli altri infortunati".

Come mai così pochi cambi? Come ha visto Zé Pedro?

"Ho fatto pochi cambi perché pensavo fosse inutile stravolgere la squadra in quel momento. Zé Pedro... ha pagato l'infortunio che ha avuto ma oggi siamo tutti felici per lui e per quanto fatto vedere":

Un parere per il duello tra Cambiaso e Palestra?

"Sicuramene è stato uno dei duelli più affascinanti della gara. Siamo riusciti a destra a contenere bene la Juventus e penso che su quella fascia effettivamente ci siano stati i duelli più interessanti".

L'impiego di Gaetano nel nuovo ruolo, può rivedere le idee di mercato? Come sta Zappa?

"Il ruolo di Gaetano non condizionerà le scelte di mercato. Zappa se si è fermato vuol dire che è qualcosa si serio, ma aspettiamo gli esami".

