Folorunsho: "Qui mi trovo benissimo. Il futuro? Ora c'è solo il Cagliari e il nostro obiettivo"

Sempre nel corso del meet & greet di oggi, il centrocampista del Cagliari Michael Folorunsho ha commentato alla stampa: "Ci sono stati degli intoppi verso la condizione fisica migliore: ho iniziato la preparazione in ritardo, poi l’infortunio a dicembre mi ha tenuto fuori per un po’. Peccato, in quel periodo iniziavo a sentirmi davvero molto bene - riporta TuttoCagliari.net -. La cosa importante, però, è rimettersi sempre a lavorare, farsi trovare pronti per continuare a dare il proprio contributo alla squadra. Spero di poter offrire la migliore versione di me il prima possibile. Mi sento bene, non pensavo di poter raggiungere subito questo stato di forma rientrato dall’infortunio, dal momento in cui sono rimasto fermo due mesi. Ho recuperato abbastanza in fretta, naturalmente non sono ancora al 100%, ma è un momento troppo importante del campionato. Serve quindi dare tutto, avere la massima concentrazione.

Il gol a Parma? All’inizio i compagni mi guardavano stupiti: “Che gol hai fatto?!?”. Nessuno si sarebbe mai aspettato una rete così. Ero entrato in campo da pochi minuti, arrivavo dal lungo infortunio, non mi sentivo la gamba per sprintare. Ho dato uno sguardo al portiere, era fuori dai pali; ho guardato Obert sull’altra fascia, ho pensato che non sarebbe potuto arrivare in tempo per ricevere un cross. A quel punto mi son detto: “Tiro, ci provo”. Fortunatamente è andata bene, è venuto fuori un gol pazzesco. Quante volte l’ho rivisto? Abbastanza.

Nasco mezz’ala, poi via via sono stato impiegato nel corso della mia carriera in altri ruoli: già a Verona, ad esempio, ho fatto il trequartista, per quanto atipico. Per me l’importante è mettersi a disposizione del Mister, della squadra, pronto ad ogni evenienza. Quest’anno stiamo affrontando tante difficoltà, ognuno di noi sta cercando di dare il proprio contributo, anche adattandosi. Gli attacchi sui social? Possono ferire, non tutti sono forti caratterialmente. Sono un ragazzo che non guarda tanto i social, mi ritengo abbastanza preparato, esperto, ho avuto così la fortuna di superare certi momenti. La mia era una vicenda legata al campo, purtroppo è successa, anche se tutti vorremmo essere perfetti nella vita. La questione in ogni caso è chiusa.

Ho cambiato più squadre in carriera: ogni stagione non è facile arrivare in un posto nuovo, riambientarsi, conoscere nuovi compagni. Ci terrei a fare un percorso un po’ più lungo con una squadra: qui a Cagliari mi sto trovando benissimo, da subito l’impatto con Società, Mister, compagni, tifosi, con tutta la realtà Cagliari, è stato ottimo. Tutti mi hanno accolto bene. Sono davvero contento della scelta che ho fatto la scorsa estate. Il mio futuro qui? Sono in prestito con diritto di riscatto. Avremo modo di pensarci, non ora. Ora c'è soltanto il Cagliari, la squadra, il nostro obiettivo da raggiungere".