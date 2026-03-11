Cagliari, Folorunsho suona la carica: "Non molleremo mai, vogliamo questa salvezza"

A margine di un evento meet & greet, il centrocampista del Cagliari Michael Folorunsho ha parlato ai microfoni dei media presenti: "Ho già avuto modo di parlare con Idrissi - riporta TuttoCagliari.net -. Ci dispiace, è l’ennesimo infortunio grave di questa stagione, sembra che la sorte ce l’abbia proprio con noi. Riyad è un ragazzo forte, gli faccio un grande in bocca al lupo. Siamo tutti al suo fianco.

La gara contro il Como? C’è un po’ di rammarico. Trovato il pareggio, c’è stato un momento della gara in cui si è pensato addirittura a qualcosa di più. Come ci è capitato spesso, la prestazione in ogni caso c’è stata: abbiamo giocato contro una squadra molto importante, quest’anno il Como sta facendo vedere delle cose importanti. Noi, sia all’andata, dove abbiamo pareggiato, sia al ritorno, siamo riusciti quasi a neutralizzare il loro gioco. Siamo dispiaciuti perché avremmo voluto portare a casa dei punti: ma la squadra è viva, ci sono le prestazioni. Domenica c’è una gara fondamentale, dobbiamo farci trovare pronti.

Contro il Pisa ho segnato all’andata, però non è una questione personale, ma di squadra: anche se certo, mi piacerebbe segnare di nuovo, senza infortunarmi sul gol ovviamente. L’importante sarà andare a Pisa per fare una grande prestazione e conquistare più punti possibili. La classifica non deve ingannare: ad esempio, anche nel turno scorso l’Hellas Verona ha battuto il Bologna. Di certo non prenderemo il Pisa sottogamba, è una squadra che avrebbe meritato di fare più punti di quelli che ha. Lo rispetteremo, ma proveremo anche noi a farci rispettare.

La squadra sta lavorando bene. Ci sono tanti ragazzi giovani che stanno dimostrando le loro qualità, si sono fatti trovare pronti. Stanno dando un contributo pazzesco. Ė un gruppo forte, che va oltre le difficoltà: come dice sempre il Mister, le assenze non devono diventare un alibi e questa squadra lo sta dimostrando. Però non è facile, ogni tanto perdi dei pezzi: non è facile neppure emotivamente, siamo una famiglia. Ė il momento allora di stringerci tutti insieme, squadra, tifosi. Stateci vicini: noi non molleremo mai e vogliamo raggiungere questa salvezza".