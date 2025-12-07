Live TMW Cagliari-Roma, N'Dicka: "Non siamo contenti di come abbiamo giocato"

Non la migliore partita quella giocata dalla Roma alla Unipol Domus contro il Cagliari. La compagine di mister Gasperini si è vista scippare i tre punti dai padroni di casa rossoblù e resta loro l'amaro in bocca per una gara non disputata al meglio. Al termine del match N'Dicka ha risposto alle domande dei media presenti in sala stampa.

Ore 17:09 La conferenza stampa comincerà a breve.

Ore 17:49 Inizia la conferenza stampa.

Vi aspettavate la difficoltà che c'è stata in queste ultime due partite?

"Non siamo contenti di come abbiamo giocato, abbiamo perso la testa e non siamo riusciti a rimanere concentrati. Siamo delusi perché abbiamo pure perso contro una squadra contro la quale ci aspettavamo di vincere. Dobbiamo rialzare velocemente la testa perché dobbiamo concentrarci sulle prossime partite".

Il vento può avervi condizionato?

"No, semplicemente il Cagliari ha avuto un gioco diverso dal nostro e noi non siamo stati bravi".

Ore 17:53 Termina la conferenza stampa.