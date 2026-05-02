La Serie A prosegue: da Udinese-Torino a Roma-Fiorentina, le probabili formazioni del 35° turno

Dopo l'anticipo del venerdì tra Pisa e Lecce, che ha sancito la retrocessione dei toscani e dell'Hellas Verona, la Serie A torna in campo con Udinese-Torino alle 15, per poi proseguire con Como-Napoli alle 18 e Atalanta-Genoa in serata alle 20.45. Domenica poi si ripartirà alle 12.30 con Bologna-Cagliari, mentre successivamente sarà la volta di Sassuolo-Milan alle 15. A chiudere la giornata Juventus-Hellas Verona alle 18 e Inter-Parma, gara che può valere lo scudetto, alle 20.45. Lunedì invece Cremonese-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45. Di seguito tutte le probabili formazioni della 35^ giornata:

UDINESE-TORINO - Sabato 2 maggio, ore 15.00

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Atta, Miller, Kamara; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Njie. Allenatore: D'Aversa.

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COMO-NAPOLI - Sabato 2 maggio, ore 18.00

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.

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ATALANTA-GENOA - Sabato 2 maggio, ore 20.45

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Palladino.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Masini, Sabelli; Vitinha, Ekhator; Colombo. Allenatore: De Rossi.

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BOLOGNA-CAGLIARI - Domenica 3 maggio, ore 12.30

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Dominguez. Allenatore: Italiano.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Deiola, Gaetano, Obert; Esposito, Folorunsho. Allenatore: Pisacane.

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SASSUOLO-MILAN - Domenica 3 maggio, ore 15.00

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, U. Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers; Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.

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JUVENTUS-HELLAS VERONA - Domenica 3 maggio, ore 18.00

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Boga; David. Allenatore: Spalletti.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie. Allenatore: Sammarco.

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INTER-PARMA - Domenica 3 maggio, ore 20.45

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

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CREMONESE-LAZIO - Lunedì 4 maggio, ore 18.30

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Thorsby, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Taylor, Rovella, Basic; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

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