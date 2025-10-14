Da Yildiz a Pio Esposito, passando per Pulisic e Dybala: punto sui rinnovi in Serie A

Nelle scorse ore su TMW vi abbiamo proposto un approfondimento relativo ai principali rinnovi sui quali stanno lavorando le società di Serie A, concentrandoci nello specifico su 8 realtà del massimo campionato nostrano e sui relativi casi.

C'è per esempio il Napoli campione in carica che nelle prossime settimane si appresta ad estendere gli accordi di tre protagonisti come Rrahmani, Zambo Anguissa e Spinazzola, ma anche in casa Inter non manca il lavoro. E non solo Pio Esposito, perché con lui i nerazzurri intendono lavorare in contemporanea su altri tre fronti: Federico Dimarco, il suo vice Carlos Augusto ma anche Davide Frattesi, forse il caso dall'esito meno scontato tra tutti.

E poi ancora, si trovano i tre rinnovi sui quali sta lavorando il Milan (per dei primattori in rossonero quali Pulisic, Saelemaekers e Tomori) o l'offerta anti-Premier League con la quale la Juventus ha intenzione di convincere Yildiz a ignorare le illustri sirene di Oltremanica. Ancora grigia la fumata tra la Lazio e Mario Gila, così come quella del Bologna con Lucumi, mentre sullo sfondo c'è però Orsolini pronto a legarsi 'a vita' ai rossoblù. E se la Roma studia la strategia migliore con Dybala, preparandosi però a blindare Celik, alla Fiorentina si stanno portando avanti sui nuovi accordi con Dodo e Mandragora.