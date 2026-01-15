Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 gennaio

ROMA, UFFICIALE VAZ ED ECCO MALEN. JUVENTUS, CHIESA PUO' TORNARE. FIORENTINA, ANNUNCIATO PARATICI. PISA SCATENATO, ECCO BOZHINOV E SPUNTA JOAO PEDRO. BALDANZI, IL GENOA ASPETTA IL VIA LIBERA DAL GENOA. RASPADORI, VISITE FATTE CON L'ATALANTA

ROMA

Robinio Vaz è un nuovo giocatore della Roma. A dare l'annuncio ufficiale è lo stesso club giallorosso con una nota sui propri canali: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Robinio Vaz dal Marsiglia. Il calciatore ha sottoscritto un contratto fino al 2030.

Non solo Vaz però: in serata è arrivato in città anche Donyell Malen, arrivato dall'Aston Villa: la punta classe '99 come previsto è atterrato all'aeroporto di Ciampino ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia giallorossa.

Sul fronte uscite attenzione a Paulo Dybala, che ha un pesante contratto con la Roma da oltre 6 milioni di euro netti a stagione in scadenza il 30 giugno del 2026. Sull'argomento rinnovo è calato il silenzio da tempo, ed è un tema che si trascina da mesi. Stando a quanto appreso da noi di TMW, in caso di un'offerta congrua la Roma valuterebbe la cessione della 'Joya' anche in questa finestra di gennaio. Ci sono già stati dei primi apprezzamenti per il fantasista, da Brasile e Arabia Saudita.

JUVENTUS

Un anno e mezzo dopo, Federico Chiesa può davvero tornare in Serie A. E a Torino. La Juventus infatti è decisa a riportate in bianconero l'esterno d'attacco classe '97, che a Liverpool evidentemente non ha mai avuto la possibilità di potersi esprimere con continuità.

Il club bianconero, in questo mercato di gennaio, ha deciso di puntare dunque tutto su Chiesa per rinforzare il reparto avanzato: in questo senso, sono in corso contatti continui con il Liverpool che evidentemente ormai ha aperto alla cessione del giocatore.

Forte del gradimento dello stesso Chiesa per un ritorno in bianconero, l'obiettivo adesso per la Juventus è quello di trovare il prima possibile la quadra dell'operazione con i Reds, che sia subito in via definitiva oppure in prestito con obbligo di riscatto a giugno, oltre ovviamente alla questione contrattuale del giocatore che è legato al club inglese da un ricco accordo (circa 6 milioni di euro) fino al 2028.

INTER

Davide Frattesi continua a essere una delle grandi incognite di questo mercato di gennaio. Perché dopo avere espresso la propria preferenza nel salutare l'Inter - solamente una presenza per sette minuti nelle ultime otto di campionato, troppo poco anche per chi voleva giocarsi le proprie carte fino a dicembre - per non perdere la Nazionale, ecco che ci sono diversi club interessati. L'ultimo in ordine temporale è il Bournemouth, con Tiago Pinto che potrebbe avanzare dopo le cessioni delle scorse settimane.

Il Galatasaray è ancora interessato e oggi è in Italia, ma è possibile che solamente nelle prossime ore verrà sciolta la sua posizione. Del resto in Turchia il mercato scade il 9 febbraio, quindi con la possibilità di operare quando qui sarà già terminato.

La situazione per il centrocampista, al momento, è bloccata dal ko di Calhanoglu, con Frattesi che potrà quindi diventare una pista calda solamente nei prossimi giorni, dopo il recupero del turco che dovrebbe arrivare a fine mese quando, però, l'Inter dovrà trovare una soluzione che accontenti tutti, magari passando da un titolo definitivo a un prestito con diritto di riscatto. A quel punto diventerebbe un'occasione per tutti, Juventus - che monitora dietro l'egida di Luciano Spalletti - compresa.

FIORENTINA

Fabio Paratici è il nuovo uomo mercato della Fiorentina, che ne ha annunciato l'ingaggio tramite il proprio sito ufficiale. Questo il comunicato del club, il quale fa sapere che il dirigente sarà operativo dal 4 febbraio: "ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina". Di conseguenza, come circolato in queste ore, il dirigente chiuderà la sua stagione con il Tottenham per poi assumere l'incarico da ds viola.

Dopo le dimissione di Daniele Pradè del 1° novembre scorso, la società gigliata si è messa alla ricerca di un nuovo dirigente di spessore che potesse condurre il mercato con Roberto Goretti e la scelta è caduta sull'uomo mercato del Tottenham, ex Juventus e Sampdoria. Goretti continuerà nel suo ruolo attuale fino all’arrivo fisico di Paratici, poi proseguirà comunque insieme al nuovo e futuro ds.

ATALANTA

Giacomo Raspadori ha svolto le visite mediche con l'Atalanta, a Milano. Passerà alla Dea dall’Atletico nell’ambito di un’operazione a titolo definitivo da circa 25 milioni di euro. Contratto fino al 2030, con ingaggio da 4 milioni di euro a stagione.

PISA

Secondo acquisto del Pisa in questo calciomercato invernale, dopo Durosinmi ecco arrivare un altro profilo internazionale, ma stavolta per la difesa, quello del centrale Rosen Bozhinov (20 anni), capace all'occorrenza anche di agire sulle corsie della retroguardia. Un acquisizione a titolo definitivo che dovrebbe costare al Pisa attorno ai 6 milioni di euro.

Pisa scatenato. Potrebbe tornare in Serie A il centravanti veterano Joao Pedro (33 anni), attualmente in Messico con l'Atletico San Luis e in passato simbolo del Cagliari tra il 2014 e il 2022, quando aveva lasciato per il Fenerbahce. I toscani lavorano per riportarlo sul palcoscenico del massimo campionato italiano e stanno provando a stringere.

DUVAN ZAPATA

Duvan Zapata può salutare il Torino già nel mercato di gennaio. Ci sono diversi club su di lui già per ora. In primis il Genoa, anche se il problema stipendio è rilevante. Zapata ha ancora un anno e mezzo di contratto con un ingaggio intorno ai 2,7 milioni di euro. Non una cifra banale per chi compirà 35 anni fra solo tre mesi. I rossoblù potrebbero chiedere un prestito con diritto di riscatto.

Poi c'è il Pisa, altro club che è invischiato - molto di più, vista la posizione in classifica - nella lotta per non retrocedere. È già arrivato Durosimni ma è probabile che ci sia un altro investimento in quella zona di campo, soprattutto considerando che Mbala Nzola sia oramai arrivato al termine della sua esperienza in nerazzurro.

GENOA

L'imminente arrivo di Donyell Malen alla Roma dopo quello di Robinio Vaz può davvero sbloccare definitivamente la cessione di Tommaso Baldanzi al Genoa. Secondo quanto raccolto da TMW, manca solo il via libera da parte della società giallorossa per il passaggio in Liguria del fantasista classe 2003, per il quale sono già stati trovati tutti gli accordi. L'ex Empoli si trasferirà in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. L'ingaggio verrà totalmente coperto dal Grifone, con Daniele De Rossi che non vede l'ora di riabbracciare il calciatore che aveva voluto fortemente nella Capitale.

LUIS ALBERTO ALL'AL-WAKRAH. SABRI LAMOUCHI NUOVO CT DELLA TUNISIA

A 33 anni Luis Alberto cambia ancora squadra, ma resta in Qatar. In forza all'Al-Duhail dall'estate 2024, quando ha lasciato la Lazio per una cifra superiore ai 10 milioni di euro, il fantasista spagnolo ha lasciato il club per firmare con l'Al-Wakrah, nello stesso campionato.

Il percorso della Tunisia durante questa Coppa d'Africa 2025 si è fermato agli ottavi di finale, eliminato dal Mali (1-1 nei tempi regolamentari, 3-2 dopo i calci di rigore). Il commissario tecnico, Sami Trabelsi, ha terminato la sua avventura alla guida della squadra e la Tunisia ha annunciato il nuovo allenatore scelto per rilanciarsi. Si tratta di una vecchia conoscenza della Serie A: l'ex centrocampista di Inter, Parma e Genoa, Sabri Lamouchi. 12 presenze (e un gol) per lui con la Nazionale francese, che però ha origini proprio dalla Tunisia. Ha firmato un contratto fino al 31 luglio 2028.

Conor Gallagher torna in Premier League, ora è ufficiale. Dopo circa un anno e mezzo all'Atletico Madrid e un investimento da oltre 40 milioni di euro fruttato fino ad un certo punto, il classe 2000 fa dunque un passo indietro e si rimette in gioco al Tottenham. Il trasferimento avviene a titolo definitivo, per una cifra di 35 milioni di sterline.