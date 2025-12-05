Milan, Ricci: "Non siamo i favoriti per la vittoria dello scudetto"
Il Milan saluta la Coppa Italia: la Lazio passa ai quarti di finale grazie al gol di Zaccagni. Nel post partita, Ricci si è presentato nella sala conferenze dello Stadio Olimpico per commentare il match con la stampa. Diretta testuale di TMW.
23.57 - Inizia la conferenza stampa.
Date sempre il meglio nei primi 10/15 minuti a inizio ripresa. Oggi cosa non ha funzionato?
"Domanda difficile, prepariamo tutta la partita. Non so se è casuale, ma forse no: durante l'intervallo ci sproniamo e spingiamo da subito. Oggi ci è mancato qualcosina, abbiamo preso gol da calcio piazzato. Potevamo far meglio, siamo dispiaciuti", ma voltiamo pagina.
Il tuo ruolo in campo?
"Faccio quel che mi chiede il mister: ho fatto più il regista, ma posso fare anche la mezzala. Devo migliorare in quel ruolo".
Adesso siete i favoriti per lo scudetto?
"No, stiamo facendo bene in campionato. Abbiamo dato tanta continuità, abbiamo perso punti contro alcune piccole e vinto tutti i big match. Non siamo i favoriti, ce la giocheremo con tutti e vedremo".
00.01 - Termina la conferenza stampa.
