Malinovskyi meglio di Moreo contro l'Inter: la sua punizione in Genoa-Bologna è il gol di gennaio
Ruslan Malinovskyi si è aggiudicato il premio "iliad Goal Of The Month di Gennaio". Il gol messo a segno dal centrocampista del Genoa nel match dello scorso 25 gennaio contro il Bologna - terminato al Ferraris 3-2 per il Grifone - è infatti risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Calcio Serie A.
La fantastica punizione dalla lunga distanza - si legge sui canali della Lega Calcio - ha permesso a Ruslan Malinovskyi di superare nelle votazioni il pallonetto di Stefano Moreo contro l'Inter.
