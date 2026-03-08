…con Alessandro Calori

“Non vincere contro il Pisa sarebbe stato un dramma. Spalletti ha dato un’identità e un gioco alla Juve ma manca sempre qualcosa”. Così a TuttoMercatoWeb.com Alessandro Calori commenta la vittoria della Juventus sul Pisa.

Cosa manca?

“Un finalizzatore. Spalletti ha dato una forma, un’idea di gioco. Ma manca l’uomo che possa fare diversi gol e finalizzi il gioco”.

Stasera c’è il derby. L’Inter ha già lo Scudetto in tasca?

“Il calcio è strano e può succedere sempre qualcosa. Ma la percentuale che l’Inter possa vincere il campionato è alta”.

La Fiorentina si salverà?

“Alla lunga la Fiorentina potrebbe uscire fuori anche se sta vivendo una stagione travagliata. Rispetto alle altre ha qualcosa in più”.

Come legge la sconfitta del Monza?

“Vinceva 2-0. Poi lo Spezia ha rimontato e fatto una bella vittoria. Come il Venezia che ha ottenuto un risultato.

Questa frenata può avvantaggiare Frosinone e Palermo”

E lei mister? Pronto a tornare in pista?

“La voglia c’è. Ho voglia di tornare a fare quello che mi piace. Penso di poter fare ancora qualcosa di buono”.