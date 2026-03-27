Bosnia rientrata a Sarajevo e accolta dall'entusiasmo dei tifosi: via alla preparazione verso l'Italia

Dopo il successo di ieri ai calci di rigore contro il Galles ed in attesa della decisiva sfida contro l'Italia di martedì prossimo, la Bosnia è rientrata questa mattina a Sarajevo dove ad accoglierla all'aeroporto erano presenti tantissimi tifosi festanti ed entusiasti per il risultato ottenuto.

Per Edin Dzeko e compagni però c'è stato poco tempo per festeggiare, visto che il gruppo è andato immediatamente in ritiro per iniziare a preparare l'impegno contro gli azzurri di Gennaro Gattuso. L'appuntamento, ricordiamo, è fissato per martedì 31 marzo allo stadio Bilino Polje di Zenica.