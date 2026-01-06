Calori sulla Fiorentina: "Cambio di passo per Fagioli e Parisi. E poi c'è Kean"

La Fiorentina ha ritrovato la vittoria e un po' di serenità battendo 1-0 la Cremonese domenica scorsa e le vicende della squadra toscana sono stato oggetto dell'analisi dell'allenatore Alessandro Calori, intervistato da Radio FirenzeViola: "Qualcuno sta crescendo, su tutti Fagioli e Parisi, in questo momento hanno fatto un cambio di passo. Poi certo c'è Kean che in dieci minuti ha risolto una situazione complicata. C'è anche Piccoli, un giocatore non più giovane ma ancora da completarsi come crescita. Tra i due in questo momento c'è ancora parecchia differenza".

Su Gudmundsson e il suo nuovo ruolo da attaccante esterno della Fiorentina, aggiunge Calori: "Lui ha qualità per giocare lì, riesce quasi sempre a mettere in difficoltà il diretto marcatore, a saltarlo, a mettere in apprensione gli avversari. Ha le giocate, ora servono anche i numeri sotto porta".

Conclusione per Calori su un altro giocatore della Fiorentina che ha cambiato ruolo, Parisi: "Con Vanoli sta facendo bene. E Vanoli ha trovato un ragazzo sempre disponibile, voglioso. Questa è la sua caratteristica principale, è uno che non molla mai, spinge sempre anche se la fisicità lo limita un po', la struttura è diversa dagli altri ma lui sopperisce con grande grinta".

L'intervento integrale nel podcast