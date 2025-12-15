Decide Cabal, La Stampa in prima pagina: "Colpo Juve a Bologna"

Nella giornata in cui il Milan ha rallentato la corsa e il Napoli è nuovamente caduto in campionato, la Juventus ne ha approfittato. Arriva la prima vittoria di Luciano Spalletti in un euro-scontro, tra l'altro fuori casa. Di misura, con la firma di Cabal su assist di Yildiz. "Colpo Juve a Bologna", il titolo dedicato in taglio basso ma in prima pagina da La Stampa. Il cambio rotta vale il sorpasso netto sulla stessa ciurma di Italiano e sul Como in classifica, in attesa di visionare il match dell'Olimpico dei lariani contro la Roma di Gasperini.

Luciano Spalletti, tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampa post-partita: “Sì, quando si giocano partite non di livello subentra la timidezza e la convinzione di non poter giocare partite di tale caratura come oggi. Spero che i giocatori ora si rendano conto che possono giocare partite di questo livello. Abbiamo fatto errori rivedibili e abbiamo concesso cose che dovremo correggere, ma la prestazione si è vista da tutto il blocco squadra".

Poi l'allenatore di Certaldo si è soffermato sugli avversari: "Devo fare i complimenti al Bologna per il calcio che esprime e di conseguenza ai miei ragazzi per la vittoria conseguita su un campo difficile e contro una squadra che gioca uomo su uomo e che ti mette in grande difficoltà. È costruita bene ed ha caratteristiche uniche. Ci ha messo a dura prova dal punto di vista fisico: oggi non avevamo scappatoie dalla loro pressione se non appoggiarci al portiere o cercare la punta. Il ruolo del portiere nel calcio moderno è fondamentale perché diventa un calciatore a tutti gli effetti. Alla fine abbiamo tentato di liberarci del loro pressing cercando il nostro centravanti e da una di quelle palle è nata l'espulsione. Ma giocare contro il Bologna è davvero complicato: non a caso sono primi in diverse statistiche di aggressione e recupero palla. Dopo essere passati in svantaggio continuavano a pressare fino al portiere e lì avremmo potuto sfruttare meglio gli spazi e la superiorità numerica. Ora ci attende un altro test ancora più difficile di questo e vedremo se abbiamo imparato la lezione".