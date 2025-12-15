Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Decide Cabal, La Stampa in prima pagina: "Colpo Juve a Bologna"

Decide Cabal, La Stampa in prima pagina: "Colpo Juve a Bologna"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 07:48Rassegna stampa
Yvonne Alessandro

Nella giornata in cui il Milan ha rallentato la corsa e il Napoli è nuovamente caduto in campionato, la Juventus ne ha approfittato. Arriva la prima vittoria di Luciano Spalletti in un euro-scontro, tra l'altro fuori casa. Di misura, con la firma di Cabal su assist di Yildiz. "Colpo Juve a Bologna", il titolo dedicato in taglio basso ma in prima pagina da La Stampa. Il cambio rotta vale il sorpasso netto sulla stessa ciurma di Italiano e sul Como in classifica, in attesa di visionare il match dell'Olimpico dei lariani contro la Roma di Gasperini.

Luciano Spalletti, tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampa post-partita: “Sì, quando si giocano partite non di livello subentra la timidezza e la convinzione di non poter giocare partite di tale caratura come oggi. Spero che i giocatori ora si rendano conto che possono giocare partite di questo livello. Abbiamo fatto errori rivedibili e abbiamo concesso cose che dovremo correggere, ma la prestazione si è vista da tutto il blocco squadra".

Poi l'allenatore di Certaldo si è soffermato sugli avversari: "Devo fare i complimenti al Bologna per il calcio che esprime e di conseguenza ai miei ragazzi per la vittoria conseguita su un campo difficile e contro una squadra che gioca uomo su uomo e che ti mette in grande difficoltà. È costruita bene ed ha caratteristiche uniche. Ci ha messo a dura prova dal punto di vista fisico: oggi non avevamo scappatoie dalla loro pressione se non appoggiarci al portiere o cercare la punta. Il ruolo del portiere nel calcio moderno è fondamentale perché diventa un calciatore a tutti gli effetti. Alla fine abbiamo tentato di liberarci del loro pressing cercando il nostro centravanti e da una di quelle palle è nata l'espulsione. Ma giocare contro il Bologna è davvero complicato: non a caso sono primi in diverse statistiche di aggressione e recupero palla. Dopo essere passati in svantaggio continuavano a pressare fino al portiere e lì avremmo potuto sfruttare meglio gli spazi e la superiorità numerica. Ora ci attende un altro test ancora più difficile di questo e vedremo se abbiamo imparato la lezione".

Articoli correlati
Juventus, fattore Yildiz nella corsa-Champions: solo Yamal incide di più tra gli... Juventus, fattore Yildiz nella corsa-Champions: solo Yamal incide di più tra gli Under europei
Zazzaroni su Bologna-Juventus: "Una confortante anomalia, al Dall'Ara si è giocato... Zazzaroni su Bologna-Juventus: "Una confortante anomalia, al Dall'Ara si è giocato a calcio"
Vittoria pesante a Bologna. Tuttosport in prima pagina sui bianconeri: "Juve a Cabal"... Vittoria pesante a Bologna. Tuttosport in prima pagina sui bianconeri: "Juve a Cabal"
Altre notizie Rassegna stampa
Gasperini indica la via contro il Como, Il Romanista titola: "Prima la Roma" Gasperini indica la via contro il Como, Il Romanista titola: "Prima la Roma"
Trasferta a Roma per i lariani. La Provincia in prima pagina: "Como nun fa' lo stupido"... Trasferta a Roma per i lariani. La Provincia in prima pagina: "Como nun fa' lo stupido"
Decide Cabal, La Stampa in prima pagina: "Colpo Juve a Bologna" Decide Cabal, La Stampa in prima pagina: "Colpo Juve a Bologna"
Doppietta di Orban all'ultimo respiro. L'Arena in prima pagina: "L'Hellas sbanca... Doppietta di Orban all'ultimo respiro. L'Arena in prima pagina: "L'Hellas sbanca Firenze"
Campionato pazzo, Il Messaggero titola: "Roma col Como per restare in corsa" Campionato pazzo, Il Messaggero titola: "Roma col Como per restare in corsa"
Genoa tutto cuore e grinta. Il Secolo XIX in prima pagina: "Contro l'Inter non basta"... Genoa tutto cuore e grinta. Il Secolo XIX in prima pagina: "Contro l'Inter non basta"
Sorpasso Inter su Napoli e Milan, QS in prima pagina: "Urlo da vetta" Sorpasso Inter su Napoli e Milan, QS in prima pagina: "Urlo da vetta"
La crisi dei campioni d'Italia. Il Mattino in prima pagina: "Napoli, dove sei finito?"... La crisi dei campioni d'Italia. Il Mattino in prima pagina: "Napoli, dove sei finito?"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Le più lette
1 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
2 Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 dicembre
4 Amoruso striglia la Fiorentina: "Ha perso 6 punti, non 3". Poi attacca la dirigenza: "Ferrari lì per caso"
5 Serie A, è sempre più bagarre in vetta. Sorridono Inter e Juve, in attesa di Roma-Como
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, è sempre più bagarre in vetta. Sorridono Inter e Juve, in attesa di Roma-Como
Immagine top news n.1 Successo fondamentale in chiave Champions per la Juventus. Espugnata Bologna con Cabal
Immagine top news n.2 L'Inter si regala la vetta in attesa della Supercoppa: Genoa, il cuore non basta. 1-2 a Marassi
Immagine top news n.3 Il Milan non guarisce dal 'mal di piccole'. Sassuolo da Europa? Grosso resta cauto
Immagine top news n.4 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine top news n.5 Serie A, classifica aggiornata: ruggito della Juventus, che ora è a -1 dal 4° posto
Immagine top news n.6 Segnali di una Juventus sempre più spallettiana nello scontro diretto per la Champions League
Immagine top news n.7 Vittoria preziosissima per la Juventus, a Bologna finisce 0-1. Decide il gol di Cabal
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.2 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.4 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo, pari (con rimpianti) a San Siro contro il Milan. E dire che mancava anche Berardi
Immagine news Serie A n.2 Zazzaroni su Bologna-Juventus: "Una confortante anomalia, al Dall'Ara si è giocato a calcio"
Immagine news Serie A n.3 Torino, Paleari si è ripreso di nuovo la porta: "E' una certezza per noi"
Immagine news Serie A n.4 Roma, quale impiego per Dybala contro il Como? Gasp tuona: “Serve essere al 100%”
Immagine news Serie A n.5 Dite la verità: chi non avrebbe firmato nel Milan per trovarsi a questo punto?
Immagine news Serie A n.6 "Ci siamo anche noi", le cinque giornate di... Verona: Orban guida l'insurrezione
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il punto sulla B: Juve Stabia super in casa, il Bari continua a non ingranare
Immagine news Serie B n.2 Mantova, deciso l'esonero di Possanzini. Modesto il prescelto, accordo a un passo
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Ruggeri: "Gol pesante. Qui i giovani crescono, ma il posto va meritato"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Schiavi: "Avevo già in mente il gol. Ora fiducia e massimo impegno"
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Alvini: "Abbiamo una mentalità che mi piace, 34 punti tutti meritati"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Gorgone: "Dispiace per il gol annullato, avremmo meritato molto di più "
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, si chiude la 18ª giornata: le gare in programma oggi
Immagine news Serie C n.2 Benevento, Floro Flores: "Sentirsi appagati oggi vorrebbe dire non aver capito nulla"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, Tesser: "Abbiamo una montagna da scalare, guardiamo avanti"
Immagine news Serie C n.4 Atalanta U23, Bocchetti: "Dominio senza punti, ma l’atteggiamento è quello giusto"
Immagine news Serie C n.5 Virtus Verona, Pagliuca: "Il gol una gioia immensa, lo aspettavo da tanto"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati della serata: successo dell'Arzignano, pari tra Altamura e Cerignola
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Andres: "Felici per il risultato, le grandi si vedono in gare come queste"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere