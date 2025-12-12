Moro: "Ci sentiamo tutti importanti. Io capitano? Un orgoglio rappresentare Bologna"

Nikola Moro è uno dei leader di questo Bologna e lo testimonia il fatto che contro il Celta Vigo, nel match vinto 2-1 in Europa League, abbia indossato la fascia da capitano. Il centrocampista è intervenuto al sito ufficiale dopo la partita, parlando così anche del ruolo che ha ricoperto: "È un orgoglio rappresentare questa città in una serata così, sono felicissimo, ci sentiamo tutti importanti in questo gruppo".

Il segreto dei rossoblù è soprattutto uno, come spiega Moro: "Non abbassiamo mai il ritmo, questa è la nostra forza. Ringrazio i tantissimi bolognesi arrivati qui in un giorno infrasettimanale, è stato bellissimo averli con noi anche oggi (ieri, ndr). Mancano ancora due partite, sei punti importantissimi in palio, vogliamo vincerle entrambe".