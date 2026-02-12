Bologna, il report medico: Moro sostituito per contusione al costato, solo crampi per Lucumi

Il Bologna ieri sera ha rassicurato i suoi tifosi circa le condizioni fisiche dei due calciatori acciaccati nella partita contro la Lazio in Coppa Italia. Questa la nota dei rossoblù: "Nikola Moro è stato sostituito per una contusione al costato; Jhon Lucumi ha accusato crampi".

LE PAGELLE DI TMW DEL BOLOGNA (a cura di Paolo Lora Lamia)

Skorupski 6 - Poco impegnato, ma quando capitano dei pericoli risponde presente. Come sul tiro al volo di Maldini, nel finale del primo tempo. Nel corso della lotteria dei rigori, invece, gli avversari in maglia biancoceleste si rivelano letali.

Zortea 6 - Spinge sulla destra con giudizio nel primo tempo, risultando invece più intraprendente dopo l'intervallo.

Vitik 6,5 - Con Lucumì forma un tandem che protegge al meglio la porta felsinea. Tra le migliori esibizioni stagionali, può trovare più spazio da qui a fine anno.

Lucumì 6,5 - Rude nei duelli difensivi, lascia ben poco agli attaccanti avversari. Grande sostanza fino a quando resta in campo. Dall'80' Helland sv.

Miranda 5 - Qualche distrazione sul piano difensivo, in un match in cui si propone meno del solito. Il pareggio di Noslin arriva a chiusura di un'azione sviluppata dalla sua parte.

Moro 6,5 - Segue come un'ombra Rovella, contribuendo a rendere sterile il giro palla tanto caro a Sarri. L'1-0 arriva da un suo calcio d'angolo, battuto alla perfezione. Out per infortunio dopo un quarto d'ora della ripresa. Dal 61' Freuler 6 - Ultimo scorcio di gara da diga del centrocampo, che non effettua giocate di alta scuola ma si fa sentire.

Ferguson 4,5 - Come accaduto altre volte quest'anno, risulta il più negativo. Spicca in questo senso il suo mancato contenimento di Dele-Bashiru, che poi consente a Noslin di realizzare l'1-1. A completare la sua serataccia, anche l'errore dal dischetto.

Orsolini 5 - Non è ancora nella sua migliore versione. Prova in più circostanze a scatenare il suo mancino, ma senza avere l'effetto sperato. Fallisce anche dagli 11 metri.

Odgaard 6 - Galleggia tra la trequarti e la mediana, giocando principalmente in posizione più arretrata rispetto al solito. Garantisce una buona dose di quantità. Dal 70' Sohm 5,5 - Dovrebbe dare freschezza e magari più inserimenti, ma non ha un impatto rilevante sulla partita.

Cambiaghi 5,5 - Inizio con diverse fiammate partendo da sinistra, con le quali tiene in apprensione la retroguardia laziale. La sua pericolosità, però, si affievolisce con il trascorrere del match. Dal 70' Bernardeschi 5,5 - Nei finale, non trova il guizzo sperato da Italiano scegliendo di metterlo in campo.

Castro 7 - Nel momento più delicato della stagione, il bomber rossoblù si carica la squadra sulla spalle. Lotta anche nella sua metà campo come il più agguerrito dei mediani se serve, ma sa anche essere letale sotto porta come quando spedisce in rete di testa sugli sviluppi di corner di Moro. Purtroppo per i felsinei, una prova a tratti commovente non basta. Dall'80' Dallinga 6 - Non ha chance negli ultimi metri, ma quantomeno realizza il suo rigore.

Vincenzo Italiano 5,5 - Prosegue il momento no del suo Bologna. La sfida si mette subito bene, ma non arriva il 2-0 per la limitata lucidità dei suoi negli ultimi metri. Inoltre come spesso accade viene pagata a caro prezzo un'ingenuità difensiva. Ora resta l'Europa League, oltre ad una classifica da rendere più accettabile.