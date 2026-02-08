Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Canini: "Atalanta più consapevole con Palladino. Raspadori compenserà Lookman"

Canini: "Atalanta più consapevole con Palladino. Raspadori compenserà Lookman"
© foto di Federico Gaetano
Oggi alle 07:15Serie A
Filippo Davide Di Santo

Lunedì ci sarà Atalanta-Cremonese, e la Dea vuole ancora una vittoria interna dopo il successo contro la Juve in Coppa Italia. In esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ha parlato l'ex difensore nerazzurro e grigiorosso Michele Canini: tra il momento dei bergamaschi, qualche ricordo sul suo passato atalantino e ovviamente sul derby lombardo.

Atalanta-Juventus 3-0: una sorpresa oppure consapevolezza?
“L’Atalanta ha giocato una partita veramente bella meritando di vincere. Le prestazioni e i risultati non sono più una sorpresa: sono successi che danno consapevolezza al gruppo e anche all’allenatore nonostante gli alti e bassi di questa annata che hanno fatto perdere molti punti in campionato. La squadra è forte e continuerà a migliorare”.

L’Atalanta può riportare a casa la Coppa Italia?
“Assolutamente si. C’è stata vicina e ha tutte le carte in regola per andare in finale e può giocarsela per la vittoria finale dopo averne perse tre”.

Palladino sta facendo un grande lavoro: qual è secondo lei la sua più grande caratteristica?
“La sua più grande qualità è quella di riuscire ad avere un rapporto importante con i suoi giocatori: fondamentale ovviamente per una squadra come l’Atalanta”.

Raspadori può compensare l’assenza di Lookman?
“Raspadori sarà all’altezza dell’Atalanta. Lookman l’avevi già perso mentalmente, e non è mai stato sul pezzo in questa stagione: giusto cederlo a gennaio. Giacomo è un giocatore dalla grande qualità e sono convinto che possa fare bene”.

C’è qualche giocatore che ha sorpreso con Palladino?
“Mi viene in mente Ahanor perché sta facendo una grande stagione: un ragazzo talentuoso e dalla grande personalità nonostante la giovane età”.

Da ex difensore come giudica la redenzione di Scalvini?
“Sta facendo molto bene. Sfortunato con i vari stop fisici, ma ha caratteristiche molto importanti. Un ragazzo serio e soprattutto un valore aggiunto per questa Atalanta. Sa leggere le situazione e può crescere con Palladino”.

Anche lei è un ex “Figlio di Zingonia”: che ricordo ha di Mino Favini e del suo percorso?
“E’ stato un percorso importante e stupendo: mi hanno formato prima come uomo e poi come calciatore dove imparavi tanto fin da piccolo. Prima si insegnava il gesto tecnico e poi andavi a lavorare sulla questione tattica, arrivando alla primavera con una grande conoscenza di quello che si faceva”.

Come ha vissuto il suo ritorno all’Atalanta nel 2013?
“Sono arrivato in una società ambiziosa. Era una squadra con giocatori importanti: è stato bello ritornare a Bergamo. Purtroppo non mi sono trovato bene con l’allenatore di allora (Colantuono ndr.), ma è stato stupendo. Vedere l’Atalanta in alto è sempre bello”.

Che momento ricorda con grande affetto di quel periodo?
“Ricordo quando sono tornato con l’esordio in casa dove il pubblico è sempre stato straordinario. Essendo cresciuto nelle giovanili facendo la scalata fino alla prima squadra per me era motivo di grande orgoglio. Entrare a Zingonia con la consapevolezza che è lì che sei cresciuto e ritorni ovviamente come giocatore della prima squadra”.

Cosa è mancato per l’Europa nel 2014?
“E’ mancata un po’ di esperienza, però è da lì che ha cominciato a cambiare qualcosa. Nonostante ciò, sono state due annate molto belle”.

In ottica Cremonese, come giudica il lavoro di Davide Nicola?
“Sta facendo il suo lavoro. Ora sta avendo qualche difficoltà, e sarà fondamentale ritornare a fare risultato per togliere un po’ di scorie negative. Sono convinto che la Cremonese si salverà”.

Jamie Vardy sta facendo una buona annata in Italia?
“Sicuramente la sua è una stagione positiva perché sta facendo goal. Non è mai facile ambientarsi però penso che stia facendo la differenza nonostante l’età. Un centravanti importante per la Cremo”.

Lunedì ci sarà Atalanta-Cremonese, che partita si aspetta?
“Sarà una partita dove l’Atalanta farà la partita giocando in casa. La Cremonese cercherà di fare difendersi bene e strappare un risultato positivo. Mi aspetto una grande gara”.

Che aspettative ha per la lotta Scudetto?
“L’Inter non è una sorpresa visto che Chivu ha in mano dei giocatori molto importanti. Per il tricolore ci può essere anche il Milan e può essere outsider visto che non ha le coppe. Ci sarebbe anche il Napoli, ma pesano troppi gli infortuni. La classifica parla da sola, ora è tutto aperto”.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Michele Canini: "Cagliari, contro i Viola devi giocartela a viso aperto" Michele Canini: "Cagliari, contro i Viola devi giocartela a viso aperto"
Altre notizie Serie A
Con il Genoa le partite non finiscono mai al 90': 5 punti guadagnati ma 9 persi nel... Con il Genoa le partite non finiscono mai al 90': 5 punti guadagnati ma 9 persi nel recupero
Fiorentina, Harrison: "Vanoli non capisce questi cali. Ci manca poco per far meglio"... Fiorentina, Harrison: "Vanoli non capisce questi cali. Ci manca poco per far meglio"
Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9 Probabili formazioniSerie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 24^ giornata di campionato... Focus TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 24^ giornata di campionato
Napoli, due svarioni, Hojlund e tanto cuore: vittoria folle a Genova Napoli, due svarioni, Hojlund e tanto cuore: vittoria folle a Genova
Udinese, contro il Lecce a caccia di conferme: il dubbio è Zaniolo Udinese, contro il Lecce a caccia di conferme: il dubbio è Zaniolo
Genoa, la beffa è (ancora una volta) di rigore: quanto pesano i tiri dal dischetto... Genoa, la beffa è (ancora una volta) di rigore: quanto pesano i tiri dal dischetto nel finale
Il Torino resta nella sua mediocrità, Baroni: “Complimenti alla squadra per il 2-2... Il Torino resta nella sua mediocrità, Baroni: “Complimenti alla squadra per il 2-2 di Firenze”
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
1 Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Yildiz, Miretti per Conceicao
2 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
3 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
4 Sassuolo-Inter, le probabili formazioni: Grosso con l'ex Pinamonti, c'è Pio Esposito con Lautaro
5 Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Da Bologna-Parma a Juve-Lazio passando per Sassuolo-Inter: le probabili formazioni della Serie A
Immagine top news n.1 Il Napoli è ancora vivo, il Genoa recrimina: Conte batte De Rossi al 94' ma si ferma McTominay
Immagine top news n.2 La Juventus blinda Yildiz, Comolli parla in italiano e Spalletti: "Rinnovo? Se me lo merito come Kenan"
Immagine top news n.3 Fiorentina-Torino 2-2, le pagelle: Vanoli fa e distrugge tutto con i cambi. Casadei è letale
Immagine top news n.4 La Fiorentina beffata ancora nel recupero. Maripan regala al Torino il 2-2 in extremis
Immagine top news n.5 Genoa-Napoli 2-3, le pagelle: Colombo in gol, Buongiorno disastroso, Hojlund decisivo
Immagine top news n.6 Il Napoli la spunta in dieci nel recupero: decide un rigore di Hojlund, 3-2 a Marassi sul Genoa
Immagine top news n.7 Juve, dopo Yildiz rinnova Spalletti? “Elkann lo sento spesso, se me lo sarò meritato come Kenan…”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.2 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.3 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.4 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Harrison: "Vanoli non capisce questi cali. Ci manca poco per far meglio"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
Immagine news Serie A n.3 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 24^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.4 Napoli, due svarioni, Hojlund e tanto cuore: vittoria folle a Genova
Immagine news Serie A n.5 Udinese, contro il Lecce a caccia di conferme: il dubbio è Zaniolo
Immagine news Serie A n.6 Genoa, la beffa è (ancora una volta) di rigore: quanto pesano i tiri dal dischetto nel finale
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, oggi si chiude la 23ª giornata: in programma Monza-Avellino
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Monza-Avellino: i biancorossi chiamano la promozione, Biancolino vuole infastidire
Immagine news Serie B n.3 DS Palermo: "Vittoria complicata, l'Empoli ci ha creato difficoltà. Soddisfatti del mercato"
Immagine news Serie B n.4 D’Alessandro trascina il Catanzaro: "Vittoria che ci serviva, ora continuità"
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella, Chiappella: "Rosso a Guiu? Decisione giusta"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Donadoni: "Serve una profonda autocritica"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, Dossena guarda avanti: "Prestazione solida col Brescia, pensiamo una gara alla volta"
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, D’Alesio chiama la svolta: "Serve una vittoria in casa"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Gallo predica calma: "Abbiamo fatto tanto ma ancora niente di definitivo"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Salvemini: "Rigore sbagliato? Fa male, ma conta solo aver vinto"
Immagine news Serie C n.5 Perugia, Tedesco: "Servono equilibrio e personalità. Grazie alla società per il mercato"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, vittorie di misura per Alcione, Trento e Giana. Pari tra Potenza e Siracusa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Lazio, ultime 5 partite con un padrone solo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Inter, mai un pareggio nelle sfide giocate in Emilia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Udinese, precedenti a basso punteggio al Via del Mare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: Como-Juve finisce 0-2. Bianconere al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Como Women-Juventus 0-1 al 45'. Carbonell a segno
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio corsara. Il derby emiliano è del Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan Women, arriva a titolo definitivo Mawa Sesay: accordo fino al giugno 2029
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A, fra poco in campo Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma: le formazioni ufficiali
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano