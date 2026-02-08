Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Yildiz, promessa mantenuta: rinnovo con la Juve e titolare contro la Lazio

Yildiz, promessa mantenuta: rinnovo con la Juve e titolare contro la Lazio TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

Quella di ieri è stata una giornata storica per la Juventus che ha annunciato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030. Per celebrare questo prolungamento il club bianconero ha organizzato un evento in grande stile e in conferenza stampa si sono presentati il numero 10 juventino e Damien Comolli. L’ad della Juventus ha parlato così del rinnovo di Yildiz: “Oggi (ieri, ndr) è la prima volta che parlo in italiano e vi chiedo di scusarmi se farò qualche errore, ma è un’occasione troppo importante per non parlare nella vostra lingua. Oggi (Ieri, ndr) siamo lieti di annunciare il rinnovo di contratto di Kenan Yildiz fino al 2030. Kenan è un campione vero ed è una stella del calcio come il suo cognome ci ricorda. Lui ha costanza, ambizione e senso di responsabilità da mettere al servizio della squadra ed ha i valori tipici della famiglia bianconera. Grazie Kenan per rimanere con noi. Noi vogliamo riportare la Juventus ai successi che merita e costruire il futuro. Il rinnovo di Kenan è un passo importate per il futuro e continueremo a lavorare fino alla fine anzi oltre alla fine”. Accanto all’ad della Juventus c’era proprio Yildiz che era visibilmente emozionato. Il numero 10 bianconero ci ha tenuto a ringraziare tutto il mondo juventino per la fiducia: “Voglio ringraziare John Elkann e Comolli per il rinnovo di contratto. Sono molto felice di rimanere insieme a voi e faremo delle belle cose insieme. Io amo la Juventus e sono convinto faremo grandi cose insieme. Fino alla fine”.

Spalletti felice per il rinnovo di Yildiz.
Poco dopo l’annuncio del rinnovo di Yildiz è stato il turno di Spalletti di sedersi in conferenza stampa per parlare del match contro la Lazio. Ma il primo commento dell’allenatore è stato proprio a proposito del prolungamento del turco: “Ci siamo vestiti tutti così perché un giorno importante per la Juventus ed è significativo per le ambizioni di questo club. È bellissimo pensare di avere Kenan per più anni possibili". Spalletti si è poi concentrato sulle condizioni fisiche di alcuni suoi giocatori: “Yildiz è a disposizione, mentre Kelly e Conceicao hanno lavorato a parte dobbiamo valutarli domani mattina". Il tecnico di Certaldo ha anche parlato dell’importanza che ha McKennie per la Juventus: “Il centravanti era il punto di arrivo e il finalizzatore ora spesso è il punto di partenza, perchè la finalizzazione viene distribuita con tutta la squadra. Noi utilizziamo la punta anche per aprire gli spazi. La punta che viene incontro a giocare con la squadra fa superiorità dove viene a giocare e allo stesso tempo libera uno spazio, uno dei centrali lo viene sempre a bacchettare, a prevenire una marcatura, e di conseguenza rimangono questi spazi. Noi vogliamo essere quella squadra lì, che si influenza con il gioco e il movimento, a percepire cosa è vantaggioso e svantaggioso, quando la partita è statistica e quando entra nelle condizioni di far cambiare il risultato. Il centravanti dà apertura a questi spazi, ma devi anche saper finalizzare, è un po' tutto e lascia la possibilità di inserimento. A volte secondo le caratteristiche che ha aiuta a uscire dalle pressioni, McKennie a volte lo usiamo in costruzione e a volte lo mandiamo a prendere la palla addosso perché c'è bisogno di uscire dalle pressioni, lui sa fare anche questo. Perciò lo usiamo in più reparti". Infine, Spalletti ha parlato di un suo possibile rinnovo di contratto: “Secondo me è giusto non mettere pressione alla cosa, la società deve avere tempo di fare valutazioni. Per quanto mi riguarda, se mi riuscirà di dimostrare il mio valore come Kenan allora sarà una cosa possibile. Siamo concentrati sulla nostra priorità, la mia deve essere quella di preparare bene le partite. La Juventus ha da sistemare qualcosa come oggi, che diventa fondamentale per il futuro, ha da parlare di contratti in scadenza... c'è anche il mio ma io sono venuto con quell'intenzione di lasciare a loro disposizione la scelta. Ci sono delle partite da giocare che possono far cambiare opinione, si fanno le cose con calma. Io ho parlato spesso con Elkann per telefono e lo sento molto vicino, partecipe a quelle che sono le nostre dimostrazioni di forza, le nostre voglie di diventare sempre più forti. Con lui vicino ci sentiamo ancora più forti".

Conceicao e Kelly da valutare.
In vista della sfida contro la Lazio, Luciano Spalletti è pronto a rivedere alcune scelte iniziali, anche a causa di condizioni fisiche non ottimali di diversi elementi della rosa. L’allenatore bianconero opterà per una variazione tattica, affidandosi al 3-4-2-1 per garantire maggiore solidità e copertura in ogni zona del campo. Tra i pali tornerà Di Gregorio, rimasto a riposo nell’ultimo impegno di Coppa Italia, mentre il reparto arretrato sarà composto da Kalulu, Bremer e Koopmeiners. Quest’ultimo verrà impiegato nuovamente nel ruolo di difensore sul centrosinistra, considerando che Kelly non è ancora al meglio della condizione. Sulle corsie di centrocampo agiranno McKennie a destra e Cambiaso a sinistra, con Locatelli e Thuram incaricati di presidiare la zona centrale. Alle spalle della punta spazio a Miretti, chiamato a sostituire Conceicao, fermato da un lieve problema muscolare, insieme a Yildiz, pronto a rientrare dopo il turno di riposo contro l’Atalanta. In attacco sarà ancora David a guidare l’offensiva, mentre Openda inizierà la gara dalla panchina.

Articoli correlati
"Napoli che forza, Inter anti trappola". Questa l'apertura odierna de La Gazzetta... "Napoli che forza, Inter anti trappola". Questa l'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport
Lazio, tra i sogni di Sarri e la realtà odierna: una settimana per definire la stagione... Lazio, tra i sogni di Sarri e la realtà odierna: una settimana per definire la stagione
Oggi in TV, Serie A: Bologna-Parma a pranzo, stasera Juventus-Lazio Oggi in TV, Serie A: Bologna-Parma a pranzo, stasera Juventus-Lazio
Altre notizie Serie A
Inter a Sassuolo, dubbio Thuram-Pio Esposito. Chivu pronto al tour de force Inter a Sassuolo, dubbio Thuram-Pio Esposito. Chivu pronto al tour de force
Yildiz, promessa mantenuta: rinnovo con la Juve e titolare contro la Lazio Yildiz, promessa mantenuta: rinnovo con la Juve e titolare contro la Lazio
Lazio, tra i sogni di Sarri e la realtà odierna: una settimana per definire la stagione... Lazio, tra i sogni di Sarri e la realtà odierna: una settimana per definire la stagione
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 febbraio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 febbraio
Torino, Baroni: "Credo che la Fiorentina possa salvarsi. Sarà dura, come per noi"... Torino, Baroni: "Credo che la Fiorentina possa salvarsi. Sarà dura, come per noi"
Fiorentina, Kean: "Paratici? Mi ha sempre incoraggiato, farà molto bene a Firenze"... Fiorentina, Kean: "Paratici? Mi ha sempre incoraggiato, farà molto bene a Firenze"
Torino, Maripan: "Le ultime panchine? Le decisioni del mister sono sempre giuste"... Torino, Maripan: "Le ultime panchine? Le decisioni del mister sono sempre giuste"
Fiorentina, Vanoli su Paratici: "Direttore di alto livello, già dato un'impronta... Fiorentina, Vanoli su Paratici: "Direttore di alto livello, già dato un'impronta ai ragazzi"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
1 Fiorentina beffata nel recupero dal Torino. Vanoli spiega le scelte, Baroni: "Stiamo cambiando"
2 Il Napoli si rilancia, Sosa frena: "Giocando così niente Scudetto: 3 punti per la Champions"
3 12 vittorie di fila del Lione, Fonseca: "Rosso a Endrick? Gli arbitri devono proteggerlo"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 febbraio
5 La Juventus blinda Yildiz, Comolli parla in italiano e Spalletti: "Rinnovo? Se me lo merito come Kenan"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Da Bologna-Parma a Juve-Lazio passando per Sassuolo-Inter: le probabili formazioni della Serie A
Immagine top news n.1 Il Napoli è ancora vivo, il Genoa recrimina: Conte batte De Rossi al 94' ma si ferma McTominay
Immagine top news n.2 La Juventus blinda Yildiz, Comolli parla in italiano e Spalletti: "Rinnovo? Se me lo merito come Kenan"
Immagine top news n.3 Fiorentina-Torino 2-2, le pagelle: Vanoli fa e distrugge tutto con i cambi. Casadei è letale
Immagine top news n.4 La Fiorentina beffata ancora nel recupero. Maripan regala al Torino il 2-2 in extremis
Immagine top news n.5 Genoa-Napoli 2-3, le pagelle: Colombo in gol, Buongiorno disastroso, Hojlund decisivo
Immagine top news n.6 Il Napoli la spunta in dieci nel recupero: decide un rigore di Hojlund, 3-2 a Marassi sul Genoa
Immagine top news n.7 Juve, dopo Yildiz rinnova Spalletti? “Elkann lo sento spesso, se me lo sarò meritato come Kenan…”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.2 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.3 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.4 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter a Sassuolo, dubbio Thuram-Pio Esposito. Chivu pronto al tour de force
Immagine news Serie A n.2 Yildiz, promessa mantenuta: rinnovo con la Juve e titolare contro la Lazio
Immagine news Serie A n.3 Lazio, tra i sogni di Sarri e la realtà odierna: una settimana per definire la stagione
Immagine news Serie A n.4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 febbraio
Immagine news Serie A n.5 Torino, Baroni: "Credo che la Fiorentina possa salvarsi. Sarà dura, come per noi"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Kean: "Paratici? Mi ha sempre incoraggiato, farà molto bene a Firenze"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Monza-Avellino: i biancorossi chiamano la promozione, Biancolino vuole infastidire
Immagine news Serie B n.2 DS Palermo: "Vittoria complicata, l'Empoli ci ha creato difficoltà. Soddisfatti del mercato"
Immagine news Serie B n.3 D’Alessandro trascina il Catanzaro: "Vittoria che ci serviva, ora continuità"
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, Chiappella: "Rosso a Guiu? Decisione giusta"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Donadoni: "Serve una profonda autocritica"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Francesconi: "Aspettavo il gol da tantissimo tempo. Sono davvero felice"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, Dossena guarda avanti: "Prestazione solida col Brescia, pensiamo una gara alla volta"
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, D’Alesio chiama la svolta: "Serve una vittoria in casa"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Gallo predica calma: "Abbiamo fatto tanto ma ancora niente di definitivo"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Salvemini: "Rigore sbagliato? Fa male, ma conta solo aver vinto"
Immagine news Serie C n.5 Perugia, Tedesco: "Servono equilibrio e personalità. Grazie alla società per il mercato"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, vittorie di misura per Alcione, Trento e Giana. Pari tra Potenza e Siracusa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Lazio, ultime 5 partite con un padrone solo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Inter, mai un pareggio nelle sfide giocate in Emilia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Udinese, precedenti a basso punteggio al Via del Mare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: Como-Juve finisce 0-2. Bianconere al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Como Women-Juventus 0-1 al 45'. Carbonell a segno
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio corsara. Il derby emiliano è del Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan Women, arriva a titolo definitivo Mawa Sesay: accordo fino al giugno 2029
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A, fra poco in campo Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma: le formazioni ufficiali
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano