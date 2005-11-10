Di Canio: "L'Inter non ha fenomeni. E in Europa non può fare quello che fa in Italia"

Il commentatore di Sky Sport Paolo Di Canio critica aspramente la prestazione dell'Inter di questa sera, sconfitta in casa dal Brugge per 4-3, e in generale il cammino in Europa degli ultimi due anni: "Bisogna registrare alcune cose a livello di linea difensiva e di squadra, ma c’è un altro dato che è quello che l’Inter in campionato può partire sotto di due reti e stravince le partite, ma l'Europa è un'altra dimensione e sbagliamo se pensiamo che l’Inter possa fare altrettanto. In queste gare le ha perse tutte meritatamente, forse c'è qualche episodio che poteva andare diversamente, ma non ha mai meritato. È cambiato il trend rispetto al passato che ha portato l'Inter ad andare due volte in finale".

L'ex attaccante poi non risparmia neanche il mercato: "Questa squadra non c’è alcun fenomeno, ci sono giocatori forti-forti che hanno fatto cose fantastiche, ma non fenomeni. E quelli che sono arrivati sono giocatori che non erano colonne importanti, come Akanji al City, e qui invece dovrebbero esserlo”.