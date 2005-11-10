Spence alla ribalta, Di Canio: "A volta si addormenta, ma in Italia gioca bendato"

Fra le fila dell'Inter si fa strada Djed Spence. Arrivato in estate per colmare il vuoto lasciato da Denzel Dumfries, l'esterno è stato inizialmente frenato dagli acciacchi che lo hanno fatto stare fermo ai box. Nelle ultime settimane l'ex Tottenham è stato prima promosso titolare nel derby e poi riproposto dal primo minuto prima con il Feyenoord e poi con il Como.

E ha risposto con prestazioni decisamente positive, su tutte quella in Champions League, citata anche dal commissario tecnico dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, che lo ha incluso nelle convocazioni per i prossimi impegni della nazionale britannica.

Di Canio esalta Spence

Dagli studi di Sky Sport si è parlato anche di Spence e l'ex attaccante della Lazio, Paolo Di Canio, ha parlato di lui esaltandolo: "Gioca con una benda in Italia... con la benda gioca. Ma questo è stato titolare al Mondiale con la terza Nazionale del mondo. Non è che parliamo di uno... ha una gamba, una tecnica. La palla che dà, è un assist da Premier: palla violenta, o fai autogol o segna il mio compagno. Ma la capacità tecnica anche nell'uscita ce l'ha. Poi a volte si addormenterà perché è un po' così, ma se gli tolgono quel difetto sarà più facile che faccia lui il quinto con quell'atletismo, quella qualità e quella tecnica".