Spence alla ribalta, Di Canio: "A volta si addormenta, ma in Italia gioca bendato"
Daniele Najjar
Fra le fila dell'Inter si fa strada Djed Spence. Arrivato in estate per colmare il vuoto lasciato da Denzel Dumfries, l'esterno è stato inizialmente frenato dagli acciacchi che lo hanno fatto stare fermo ai box. Nelle ultime settimane l'ex Tottenham è stato prima promosso titolare nel derby e poi riproposto dal primo minuto prima con il Feyenoord e poi con il Como.
E ha risposto con prestazioni decisamente positive, su tutte quella in Champions League, citata anche dal commissario tecnico dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, che lo ha incluso nelle convocazioni per i prossimi impegni della nazionale britannica.
Di Canio esalta Spence
Dagli studi di Sky Sport si è parlato anche di Spence e l'ex attaccante della Lazio, Paolo Di Canio, ha parlato di lui esaltandolo: "Gioca con una benda in Italia... con la benda gioca. Ma questo è stato titolare al Mondiale con la terza Nazionale del mondo. Non è che parliamo di uno... ha una gamba, una tecnica. La palla che dà, è un assist da Premier: palla violenta, o fai autogol o segna il mio compagno. Ma la capacità tecnica anche nell'uscita ce l'ha. Poi a volte si addormenterà perché è un po' così, ma se gli tolgono quel difetto sarà più facile che faccia lui il quinto con quell'atletismo, quella qualità e quella tecnica".