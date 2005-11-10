Durante l'ultima puntata del 'Club', su Sky Sport, uno degli argomenti di discussione è stato il Milan, il cui netto successo per 5-1 contro il Frosinone lo ha mandato a quarto posto, a soli 2 punti dall'Inter. A prendere la parola è stato, tra gli altri, anche l'ex calciatore Paolo Di Canio che, con la sua solita dose di irriverenza, ha elogiato il lavoro che sta facendo Amorim e soprattutto quello della società.

Nel mirino sono finiti gli atteggiamenti dello scorso anno, in particolare quelli di Rafael Leao, col quale Di Canio non ci è mai andato giù leggero. Ieri però l'ex attaccante si è voluto prendere la sua personale 'rivincita': "Mi avete massacrato per tre anni e io mi facevo due palle così. Venivo qua e mi dicevate 'no, però lui...', ma che però lui? Questa è una squadra seria. Cisse vale già tre volte Leao, Moreira vale cinque Leao per la serietà, per l'incisività, per la qualità tecnica nella condivisione con i compagni e l'empatia. Perciò il Milan è una squadra seria. Con Leao quest'anno sarebbe stata a metà classifica, coi dubbi".

Di Canio ha infine parlato dello strapotere fisico che dimostra di avere Rabiot, prendersela però con il resto della Serie A: "E' bravo ma qui gioca con la benda sugli occhi, su. Le ultime otto, dieci squadre della classifica difendono in modo patetico. Con un passaggio verticale vai in porta, è una cosa ridicola".