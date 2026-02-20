Caos Inter-Juve e non solo, l'esperto: "Drammaturgia non improvvisa da talk show"

Intervenuto ai taccuini dell'edizione odierna de La Stampa, lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet ha commentato le ultime situazioni di tensione che si sono create in Inter-Juventus e Milan-Como: "Semplice: perchè fanno parte del gioco. Il calcio è sempre stato anche questo, così come lo spettacolo: pensate a certi paludati talk show in cui si parte pacati e poi ci si deve togliere il microfono e gettarlo negli occhi del nemico.

Sgarbi ne ha fatto una carriera. Dove c’è attenzione mediatica c’è questa tendenza, che non è del tutto spontanea, a fare McEnroe. Si vedeva Wimbledon sperando che tirasse l’arbitro giù dal seggiolone, no?". Insomma una situazione che non si presenterebbe senza una telecamera: "Esatto, fanno parte di una drammaturgia non improvvisata".

E a chi dice che l'allenatore è un mestiere stressante il professionista risponde: "Non esageriamo. Si tratta di un mestiere stressante per un certo punto di vista, nel senso che siccome guadagni molto allora sei sotto pressione. Ma se guadagnassi niente non saresti sotto pressione".