Cagliari, Pisacane: "Ko col Lecce una botta per i giocatori. Certe gare non vanno perse..."

In conferenza stampa, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato in vista del match contro la Lazio, soffermandosi anche sulla sconfitta contro il Lecce nell'ultimo turno di campionato:

Tornando con indietro sulla partita col Lecce, ci dà qualche delucidazione in più sulle scelte di formazione? Quanto ha pesato quella sconfitta

"A posteriori si possono fare tanti discorsi ma non sarei coerente con le mie decisioni. Se tornassi indietro farei le stesse scelte, mi sono relazionato con lo staff per il piano gara contro il Lecce. Il risultato è figlio di tante cose. Abbiamo messo un centrocampo a tre e l’abbiamo perso comunque. La sconfitta è stata una botta per i giocatori che si aspettavano un epilogo diverso. Sanno che queste partite si dovrebbero vincere e evitare di perderle. È successo e ora mi aspetto una reazione da parte loro. Penso che sia stato una delle peggiori prestazioni che abbiamo fatto".

Mazzitelli non ha giocato dal primo minuto la scorsa gara. Come sta? E Mina?

"Mazzitelli aveva un fastidio al quadricipite e contro il Lecce ho evitato di inserto dal 1', per non rischiare come con Gaetano. Domani ci sarà e sarà dei nostri, anche più fresco. Può giocare sia come play che come mezzala. Mina sta bene e vorrei sottolinearvi che Mina si allena sempre, sta bene e non ha alcun problema. Mi auguro che da qui alla fine possa dare il suo contributo".