Caos Inter-Juventus: Gravina sente Rocchi, Saviano accusa Marotta. Le top news delle 22

La sfida serale del Maradona tra Napoli e Roma è la penultima partita della 25^ giornata di Serie A, con il primo tempo che si è concluso 1-1: al gol del vantaggio firmato dal solito e già irresistibile Malen, ha risposto l'ex Spinazzola nel finale di frazione. Qualche ora prima il Bologna ha invece celebrato il ritorno ai tre punti in Serie A, grazie alla vittoria per 2-1 sul campo del Torino, con gol decisivo messo a segno dal bomber rossoblù Castro, fresco peraltro di rinnovo fino al 2030.

Intanto però continua a tenere banco Juventus-Inter, partita che storicamente genera strascichi di veleno. E così è stato anche stavolta. Dopo la telefonata di Elkann a Gravina, il presidente della FIGC si è messo a sua volta in contatto con Rocchi, chiedendo al designatore degli arbitri spiegazioni sull'espulsione di Kalulu, generata da un movimento ad accentuare il contatto da parte di Bastoni. L'invito ufficioso è quello di premere per ampliare l'utilizzo del VAR a correzione di episodi tanto marchiani, di sicuro però non aiuta la situazione contingente che vede l'AIA oggetto di possibile commissariamento proprio dalla Federcalcio.

Chi invece non le manda a dire, a proposito di polemiche, è Roberto Saviano. Lo scrittore accusa pubblicamente il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, con un lungo post sui propri social: "Non è una questione di colori. Non è una questione di simpatie o antipatie sportive. Qui non si parla di Inter contro qualcuno. Si parla di sistema. Quando un provvedimento giudiziario afferma l’esistenza di una “situazione di sudditanza” nei confronti della Curva Nord, il tema non è più da bar sport. È istituzionale. È strutturale", una parte del suo messaggio.

Estendendo lo sguardo al calcio internazionale, è pronta a cominciare la nuova avventura di Igor Tudor da allenatore del Tottenham. Il tecnico croato, esonerato dalla Juventus nel corso di questa stagione, si trova già a Londra.