Cagliari, anche Pisacane commenta il rosso a Kalulu: "Abbiamo bisogno di ritrovare credibilità"

L'episodio che ieri ha coinvolto Pierre Kalulu e Alessandro Bastoni, con il francese espulso dopo una plateale simulazione del difensore nerazzurro, ha avuto un eco mediatico che è andato oltre la sfida tra Inter e Juventus. Oggi è tornato sull'argomento anche Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari che domani sera alle 20:45 affronterà il Lecce alla Unipol Domus Arena nel posticipo del lunedì sera della 25^ giornata di Serie A.

Queste le parole pronunciare da Pisacane in conferenza stampa: "Non mi piace fare processi mediatici però una cosa è certa: il calcio sta perdendo di credibilità. Mi auguro che d’ora in poi si possano fare meno errori, ma mi fermo qua perché da inizio stagione non voglio parlare degli arbitri. Abbiamo bisogno di ritrovare credibilità".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa completa dell'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane a cura della redazione di TuttoMercatoWeb.