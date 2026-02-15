Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, i risultati del pomeriggio: vittorie per Albinoleffe, Lumezzane e Trento

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 19:41Serie C
Alessandra Stefanelli

Si sono concluse le cinque gare di Serie C iniziate alle 17:30. Nel Girone A sorridono solo le squadre di casa, mentre nel Girone B regna l’equilibrio con due pareggi per 1-1. L'AlbinoLeffe ha superato 2-0 l’Arzignano grazie alle reti di Mandelli nel recupero del primo tempo e di Parlati nella ripresa. Successo con lo stesso punteggio anche per il Trento, che ha piegato la Pro Patria nel finale con i gol di Dalmonte e Maffei. Più di misura, ma altrettanto preziosa, la vittoria del Lumezzane, che ha avuto la meglio sulla Giana Erminio per 1-0 grazie alla rete in avvio di Caccavo.

Nel Girone B, invece, equilibrio assoluto. Il Perugia e il Carpi hanno chiuso sull’1-1: vantaggio umbro con Riccardi e pareggio emiliano firmato Casarini nella ripresa. Stesso risultato anche tra Pontedera e Gubbio, con gli ospiti avanti dopo pochi minuti grazie a Varone e replica toscana a inizio secondo tempo con Faggi.

27ª GIORNATA – 14-15-16 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Domenica 15 febbraio
Triestina – Novara 0-1
70’ De Graca
Vicenza - Alcione Milano 0-1
90’+2’ Plescia
Dolomiti Bellunesi - Pro Vercelli 1-2
4’ Olonisakin (D), 58’ El Bouchataoui (P), 86’ Iotti (P)
Albinoleffe-Arzignano Valchiampo 2-0
45+3' Mandelli, 58' Parlati
Lumezzane-Giana Erminio 1-0
7' Caccavo

Trento-Pro Patria 2-0
75' Dalmonte, 80' Maffei
Ore 20.30 – Lecco - Virtus Verona
Lunedì 16 febbraio
Ore 20.30 – Cittadella - Renate
Ore 20.30 – Ospitaletto Franciacorta - Inter U23
Ore 20.30 – Pergolettese - Union Brescia

Classifica: Vicenza 66*, Union Brescia 50, Lecco 48, Trento 44*, Alcione Milano 43*, Renate 42, Cittadella 39, Inter U23 39, Pro Vercelli 38*, Lumezzane 36*, Giana Erminio 35*, AlbinoLeffe 33*, Novara 32*, Arzignano Valchiampo 30*, Dolomiti Bellunesi 29*, Ospitaletto 28, Pergolettese 23, Virtus Verona 19, Pro Patria 16*, Triestina 4*

N.B. - * una gara in più
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Domenica 15 febbraio
Bra – Ascoli 1-3
16’ Brambilla (B), 52’ Chakir (A), 55’ Galuppini (A), 82’ Gori (A)
Guidonia Montecelio – Forlì 2-2
7’ Macrì (F), 23’ Zuppel (G), 30’ Sannipoli (G), 49’ Palomba (F)
Livorno – Pianese 1-2
6’ Fabrizi (P), 34’ Bertini (P), 75’ Panaioli (L)
Ravenna - Juventus Next Gen 2-0
22’ Fischnaller, 35’ Bianconi
Sambenedettese – Torres 1-2
11’ Sorrentino (T), 57’ Eusepi (S), 67’ Zanandrea (T)
Perugia-Carpi 1-1
18' Riccardi (P), 76' Casarini (C)
Pontedera-Gubbio 1-1
3' Varone (G), 48' Faggi (P)
Lunedì 16 febbraio
Ore 20.30 – Pineto - Ternana
Ore 20.30 – Vis Pesaro - Campobasso
Riposa – Arezzo

Classifica: Arezzo 59, Ravenna 52**, Ascoli 50**, Juventus Next Gen 39**, Pianese 37**, Pineto 36*, Ternana 33*, Campobasso 33, Gubbio 33, Vis Pesaro 31*, Livorno 31*, Guidonia Montecelio 31, Forlì 30, Carpi 29**, Bra 25**, Sambenedettese 24**, Perugia 24**, Torres 23**, Pontedera 17.

N.B. - *una gara in meno
* una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Sabato 14 febbraio
Benevento – Latina 1-1
10’ Parigi (L), 60’ Tumminello (B)
Casarano – Casertana 3-2
2’ Casarotto (CE), 7’ Grandolfo (CA), 68’ Celiento (CA), 72’ Llano Massa (CE), 90’ Logoluso (CA)
Cavese – Salernitana 1-1
34’ Lescano (S), 90’ Minaj (C)
Cosenza - Audace Cerignola 3-0
26’ Moretti, 87’ Garritano, 90’+8’ Achour
Giugliano – Trapani 3-1
10 Motoc (T), 73’ Murilo (G), 90’+4’ D’Avino (G), 90’+8’ Balde (G)
Monopoli – Sorrento 1-0
66’ Scipioni
Foggia-Atalanta U23 0-1
58' Panada
Siracusa-Catania 1-1
35' D'Ausilio (C), 48' Di Paolo (S)
Picerno-Crotone 3-1
11' Bellodi (P), 34' Guadagni (P), 41' Gomez (C), 78' Baldassini (P)

Domenica 15 febbraio
Ore 20.30 – Potenza - Team Altamura

Classifica Benevento 61**, Catania 53**, Salernitana 50**, Cosenza 46**, Casertana 43**, Crotone 41**, Monopoli 40**, Audace Cerignola 39**, Team Altamura 36, Casarano 36**, Potenza 31, Atalanta U23 30**, Sorrento 30**, Picerno 29**, Cavese 28**, Latina 28**, Trapani 25, Giugliano 24**, Siracusa 23**, Foggia 22**.

N.B. - *una gara in meno
** una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

