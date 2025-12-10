Capello: "Spalletti non deve fissarsi su un solo sistema di gioco. Serve più libertà"
Fabio Capello, ospite come di consueto negli studi di Sky Sport, analizza il momento della Juventus di Luciano Spalletti, dopo il successo non troppo convincente sul Pafos in Champions League: “Per me la ricetta è mettere i giocatori nella posizione migliore, che è la cosa più semplice ma più difficile da fare. Deve convincersi che non esiste un solo sistema di gioco, aprirsi.
Non bisogna fissarsi su certi moduli. Io credo servano giocatori di maggiore personalità, ma anche più libertà. E anche attenzione quando bisogna difendere: io gliel’ho detto, ha detto che gli mancano i giocatori.
La base di partenza della Juventus è ritrovare una difesa che sappia piazzarsi bene in certe situazioni. Ogni volta che perdono palla o arriva un cross vanno in difficoltà”.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.