Capello: "Volontà e continuità, la Roma di Gasperini somiglia tanto alla mia"

L'ex tecnico: 'Volontà e continuità: difficile nella Capitale'

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Questa Roma di Gasperini sembra avere lo stesso carattere della mia Roma. Nel mio primo anno in giallorosso avevo una squadra in costruzione, proprio come questa Roma". Fabio Capello fa un tuffo nel passando paragonando i giallorossi da lui allenati arrivati poi a vincere lo scudetto alla squadra guidata ora da Gasperini che "è riuscito a trasmettere forza, volontà e carattere alla squadra, soprattutto ha portato la continuità - ha detto l'ex tecnico a Sky -, caratteristica molto difficile da trovare a Roma.

Gasperini è stato molto bravo a infondere fiducia ai giocatori, ha fatto crescere Soulé e Dybala, questo significa che è entrato nella testa dei calciatori. Per Gasperini il godimento è solo la vittoria, il resto non conta, in questo mi somiglia". (ANSA).