Caprile scaccia Addai e Nico Paz: Cagliari robusto, è 0-0 con il Como al 45’

Como-Cagliari non vuole saperne di sbloccarsi: al termine dei primi 45 minuti il risultato rimane invariato per 0-0 al Sinigaglia.

Tutto chiuso, il VAR toglie un gol. Un quarto d’ora di partita a scacchi tra Como e Cagliari, con i lariani a impossessarsi subito del gioco e i rossoblù a resistere al Sinigaglia, ma sono prevalsi più gli errori e un gioco spezzettato e dallo scarso spettacolo. È bastata un’invenzione di Gaetano per Palestra e una deviazione fortunosa ai danni di Valle per l’1-0 della banda di Pisacane. Tuttavia, su richiamo del VAR l’arbitro Pezzuto ha optato per rivedere l’azione al monitor a bordo campo, ravvisando un fallo antecedente dei due protagonisti dell’azione: il prodotto del vivaio dell'Atalanta ha agganciato il terzino sinistro dei lariani in maniera irregolare, causando così l'annullamento del gol.

Lampi finali. La partita ha faticato ad accendersi, con svariate interruzioni per falli e contrasti in mezzo al campo. Una folata di Addai alla mezz’ora a impegnare Caprile sul primo palo, un errore di Smolcic a spianare la strada per Felici, che ha masticato un pallone d’oro colossale in piena area. Nico Paz dall’altra parte ha testato la reattività del portiere sardo, ma la partita è rimasta inchiodata sullo 0-0 al termine dei 3 minuti di recupero.