Zero reti nelle gare delle 15:00. Tutto pronto per il Derby della Mole: le top news delle 18

La Juventus di Luciano Spalletti si appresta ad affrontare il derby di Torino contro i granata di Marco Baroni: oggi alle 18 è previsto il calcio d'inizio. L'ex campione bianconero ed oggi allenatore, Zinedine Zidane, ha parlato del club nel quale è esploso da calciatore a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole a margine del "Match des Legendes", partita tra vecchie glorie del calcio francese: "La Juventus è sempre nel mio cuore, tornerà grande", ha detto. Ricordando i suoi trascorsi in bianconero, ha aggiunto che all'inizio della sua avventura in Italia faticava perché "non ero abituato ai ritmi di allenamento e ai carichi di lavoro. Ma, piano piano, il mio talento è emerso, grazie anche a un cambio di approccio. La Juve ti insegna che devi vincere a ogni costo. In Francia se perdevi una partita non succedeva niente, in Italia invece è diverso".

Dopo la sconfitta in casa della Fiorentina, il Lecce sforna un'altra buona prestazione, stavolta al Via del Mare contro l'Hellas Verona, ma non basta a Eusebio Di Francesco per trovare il secondo successo di fila. Tra salentini e scaligeri finisce a reti bianche. I giallorossi sbattono più volte su Montipò, vanno vicini ai tre punti, anche il Var non aiuta togliendo un calcio di rigore inizialmente ravvisato dall'arbitro Abisso. Il match resta bloccato fino al 90': il Lecce sale a 10 punti, sesto pareggio stagionale per il Verona.

Morata ci ha messo del suo per rovinare il pomeriggio al Como, anche se tra imprecisioni dei lariani e soprattutto la solidità del Cagliari, la partita si è chiusa con uno 0-0 al Sinigaglia.

Quasi come scalare l’Everest. Quando si richiede la giusta forza e resistenza mentale, ma anche sufficiente ossigeno per proseguire la scalata. In questo caso per il Como sia in avanti che all’indietro, quando tentato di pungere il Cagliari ma anche di impedire delle ripartenze improvvise che avrebbero potuto trovare scoperti i lariani. Con l’aggiunta di qualche errore in costruzione dei padroni di casa e qualche tentativo sporadico dei sardi per affacciarsi in avanti, il gioco ne ha risentito, finché da un episodio la partita ha cominciato a movimentarsi. Precisamente l’autogol di Valle su traversone di Palestra e l’1-0 annullato su revisione del VAR dall’arbitro Pezzuto. Complice un intervento falloso in precedenza del giocatore del Cagliari su quello del Como. Un lampo di Addai da un lato, lo spreco di Felici dall’altro, poi il bolide di Nico Paz che però ha trovato un Caprile reattivo. L’indispensabile per mantenere il risultato in parità. Si riapre la partita con una serie di giocate in uno contro uno di Jesús Rodríguez a scoprire il fianco destro del Cagliari, mentre Morata ha fatto in tempo a divorarsi un gol clamoroso da due passi che Caprile si è ritrovato tra le braccia. Lo spagnolo, visibilmente frustrato, è uscito dal campo per lasciare il posto a Douvikas, entrato insieme a Baturina. Pisacane ha risposto a Fabregas con nuove forze fresche come Adopo e Borrelli. A lungo andare, la sequela di perdite di tempo e interruzioni nel finale hanno fatto scivolare la gara lungo lo 0-0. Due punti persi sicuramente per i lariani, mentre il Cagliari si è lasciato andare alle esultanze per il punto d'oro raccolto.

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del derby contro il Torino valido per l'11^ giornata di Serie A: "Intanto ho ringraziato i calciatori per la disponibilità mostrata dal primo momento. Andando avanti con le partite, cerchi sempre di mettere qualcosa in più. Metterci troppe cose diventa però rischioso, biosgna evere equilibrio. Per il momento, le risposte sono molto positive" (QUI l'intervista).