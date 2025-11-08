Lazio, i convocati di Sarri per la trasferta a San Siro con l'Inter: confermato Romagnoli

Maurizio Sarri ha reso noti i convocati per la gara di domani sera che porterà la Lazio a scendere in campo a San Siro per affrontare l'Inter. Confermata la presenza di Romagnoli, assenti invece i lungo degenti Cancellieri, Dele Bashiru, Gigot, Tavares, Rovella e Castellanos. Questa la lista completa:

i convocati della Lazio:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Vecino;

Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.

Lazio, le ultime di formazione - La Lazio si presenta a San Siro forte dei sei risultati utili consecutivi ottenuti nell’ultimo mese e mezzo, ma con l’infermeria ancora una volta piena. Nessun recupero per Maurizio Sarri, che in più deve fare i conti con un Romagnoli non al 100%. L’ex Milan ha un affaticamento al flessore, vuole giocare a San Siro ed è in ballottaggio con Provstgaard, al momento avanti perché Sarri non vuole correre rischi. L’altro dubbio riguarda uno dei due terzini, con Lazzari avanti su Pellegrini. La difesa davanti a Provedel sarà completata da Marusic e Gila, con la conferma poi degli stessi uomini visti con Juventus, Pisa e Cagliari tra centrocampo e attacco. In cabina di regia toccherà ancora a Cataldi, con Basic e Guendouzi come mezzali e Vecino pronto a subentrare dalla panchina. Al centro dell’attacco ci sarà ancora Boulaye Dia, con Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra