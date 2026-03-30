Fiorentina, da Dodo cauto ottimismo dopo il problema ai flessori. Vanoli studia le alternative

La Fiorentina aspetta novità dopo lo stop di Dodo, costretto sabato ad interrompere anzitempo l’allenamento a porte aperte al Viola Park. Secondo quanto riferito da FirenzeViola, dal brasiliano filtra un cauto ottimismo sul problema ai flessori della coscia destra accusato, ma in società potrebbe prevalere l’ipotesi della prudenza.

Da qui, le valutazioni di Paolo Vanoli, chiamato a ridisegnare la corsia destra. La soluzione più immediata sarebbe Niccolò Fortini, ma il classe 2006 arriva da settimane complicate: il problema alla schiena lo ha tenuto fuori nelle ultime tre gare. Un impiego dal primo minuto, oggi, resta tutt’altro che scontato. Possibile allora spostare Fabiano Parisi: l’ha già fatto in passato, senza brillare, ma ora si parlerebbe di gestire l’emergenza, e l’ex Empoli sembra in fiducia.

Da non escludere, infine, l’utilizzo di Pietro Comuzzo in posizione più larga, con compiti principalmente difensivi, che porterebbe a una linea più prudente, sacrificando spinta e profondità. Tutto ruota, comunque, attorno a Dodo.