Paro ricorda: "Che emozione lo Scudetto del 2011. Ho tanta stima per Maldini"

L'ex attaccante del Milan Alexandre Pato è intervenuto ai microfoni di Sportitalia a margine di un evento organizzato da Fondazione Milan in quel di New York. Il brasiliano ha raccontato anche alcune emozioni vissute in maglia rossonera:

"I singoli gol sono belli, ma la cosa più bella è quando abbiamo vinto lo Scudetto (2011, ndr). Andammo in Duomo che era pieno di gente. Ce ne sono tanti comunque, ma quando abbiamo vinto lo scudetto è il più bello di tutti".

Come fu ritrovarsi difronte una leggenda come Maldini?

"Per me è un uomo che mi ha dato tanto come responsabilità del gioco. Vedevo lui che dopo l'allenamento continuava ad allenarsi. Era un personaggio che tu guardavi e dicevi "Quello è una persona da seguire". Due, tre settimane fa con mia moglie a Milano lo abbiamo visto su un cartellone ed ho detto "Ora fa il modello (ride, ndr)". Lui è bravissimo, ho tanta stima per lui".