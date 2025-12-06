Caressa: "Il Franchi così è imbarazzante. Fiorentina, ho visto paura negli occhi"

Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, nel corso dell’appuntamento con Deejay Football Club su Radio Deejay, hanno parlato del delicato momento della Fiorentina: “Io ho visto tanta paura, anche negli occhi di Vanoli, per quanto non si dovrebbe dire - ha detto il giornalista di Sky -. E pure negli occhi di qualche giocatore. Si rendono conto di giocare in uno stadio che non è uno stadio, senza una prospettiva di fine lavori. Lo stadio da guardare è imbarazzante. Ma tu puoi iniziare ad avere i lavori senza avere la copertura fino alla fine? Per fortuna, la troveranno.

Io dico solo una cosa: non è possibile che, ogni volta che si parla di sport, in questo Paese si senta dire che ci sono cose più importanti. Lo sport è sempre all’ultimo posto, non è accettabile. Ogni volta che si parla di impianti si parla di scandali, come se riguardasse solo lo sport. Che intanto invece sta diventando una roba per ricchi, e invece deve essere una cosa per tutti”.

“Se la paura ci fosse negli occhi di Vanoli sarebbe strano - ha commentato il direttore del Corriere dello Sport -. Negli occhi dei giocatori c’è, perché hanno la consapevolezza di avere una squadra che non merita quella posizione. È ancora più complicata. Sullo stadio, spostare la Fiesole è una cosa incredibile”.