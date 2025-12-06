Sassuolo, Volpato cala il tris ma Pairetto lo annulla: Grosso si infuria e viene espulso
Momenti concitati al 57' nella sfida l Mapei Stadium tra Sassuolo e Fiorentina, dove i neroverdi avevano realizzato la rete del 3-1 ancora con Volpato, il quale commette prima però fallo su Parisi dice Pairetto. La decisione dell'arbitro manda su tutte le furie Grosso che per questo viene espulso.
