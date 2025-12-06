Gasperini: "Del futuro di Ferguson non parlo. Pellegrini uomo mio? No, della Roma"

Il futuro di Evan Ferguson resta da scrivere. In conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha commentato così le indiscrezioni su un eventuale ritorno del centravanti irlandese, attualmente alla Roma in prestito con diritto di riscatto, al Brighton già a gennaio: "Non ne ho mai parlato, anche se non posso impedire che ne parlino altri. Parlerò con la società a gennaio. In questo periodo si parla sempre di tanti giocatori, poi magari uno entra, fa due gol e cambia il mondo. Oppure fa due o tre partite di livello e cambiano tutti i giudizi. Adesso è troppo presto, ci sono ancora tantissime partite che possono cambiare le strategie e le idee”.

Si può dire che Pellegrini è un uomo di Gasperini?

“Pellegrini è un uomo della Roma, è un giocatore forte, molto solido, sicuramente è un valore, ma questo lo avete sempre saputo. È un giocatore giovane, che ha 29 anni, è un giocatore sano, sempre presente, si allena benissimo, è un ottimo ragazzo. Fa parte di tutto quel gruppo di capitani molto attaccati alla squadra, alla stagione e alla prestazione della squadra”.

