Sassuolo, Idzes: "Match importantissimo anche per noi, non solo per la Fiorentina"

"La Fiorentina ha bisogno di vincere e lo sappiamo, ma la partita è altrettanto importante per noi. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, ma non dobbiamo accontentarci e proveremo a segnare ancora". Queste le parole a DAZN di Idzes, difensore del Sassuolo, prima del rientro in campo dei neroverdi e della Fiorentina. Ancora una volta l'ex Venezia ha disputato una prestazione ottima.