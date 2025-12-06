Torino, chi è il rigorista? Baroni: "Vi svelo la lista, Asllani non si faccia condizionare"

Il tecnico del Torino, Marco Baroni, nel corso della conferenza stampa tenuta in vista della gara contro il Milan (leggi qui la conferenza integrale) ha parlato anche del tema legato ai rigoristi della squadra.

Ha parlato con Asllani?

"In allenamento ha sempre calciato bene i rigori, non è il primo che calcia. Il fatto che abbia voluto presentarsi in conferenza stampa è apprezzabile, la responsabilità è mia che faccio i rigoristi. Lui voleva batterlo già la gara prima ma c'era Vlasic che era primo rigorista. Hanno sbagliato grandissimi campioni anche in altre competizioni, Asllani deve stare sereno e sta crescendo. Deve dare di più senza farsi condizionare dal rigore"

Qual è la lista dei rigoristi?

"Vlasic e Asllani primi, poi con l'Atalanta feci battere Zapata perché mi sembrava giusto. Lo scorso anno si sono alternati Zapata e Adams...Domani attacco la lista in spogliatoio ma dentro, non fuori"

Si aspetta di più da Ngonge?

"Certo, ma anche lui sa di poter dare di più. Non era in perfette condizioni quando è arrivato, si è trascinato un po' la pubalgia e ora ne è uscito. Da lui cerca la continuità di giocata e di presenza all'interno della gara, hai la percezione che possa fare qualcosa di importante. Deve migliorare sulla costanza di rendimento, ci stiamo lavorando e può ritrovare la miglior condizione".