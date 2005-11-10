Carnesecchi: "Col Venezia primi sprazzi di Atalanta. L'ambientamento con Sarri va molto bene"

Il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi ha parlato a Sky Sport in vista dell'esordio in Conference League contro il Pafos: "Le aspettative sono alte all'interno e all'esterno, crediamo molto a questa competizione e domani sarà importante perché con la prima fase così non possiamo aspettare quelle finali".

Come ha visto il Pafos?

"Grande aspetto fisico, noi dovremo farci trovare pronti perché in Europa non ci sono partite semplici".

Come procede il lavoro con Sarri?

"Molto bene, lo abbiamo visto anche col Venezia. In questo momento non siamo al meglio, ma col Venezia si sono visti i primi sprazzi di Atalanta".

Per lei cosa cambia con la difesa a 4?

"Il mio lavoro è sempre quello… Parare il più possibile, poi il mister mi chiede un po' più di costruzione dal basso ma sempre senza rischi. I piedi stanno crescendo, sto lavorando tanto con la squadra per questo aspetto che magari mi chiederà anche mister Mancini in Nazionale".

Sogna una notte da senza voto?

"Assolutamente no, mi piace prendermi la scena".