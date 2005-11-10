In casa Atalanta si è registrato l'ennesimo stop, quello di Marco Carnesecchi. "Nella mattinata il calciatore Marco Carnesecchi si è sottoposto a intervento chirurgico in artroscopia per la pulizia meniscale del ginocchio sinistro. L’operazione è andata a buon fine e nei prossimi giorni inizierà l’iter riabilitativo". È questo quanto annunciato dal club bergamasco nel comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale in merito alle condizioni fisiche del portiere.

I tempi di recupero

Carnesecchi dovrebbe averne per poco più di un mese, punta dunque a rientrare gradualmente con l'anno nuovo, ad inizio gennaio. Nel frattempo il tecnico Maurizio Sarri dovrà dare spazio a Marco Sportiello o al 17enne Mattia Sonzogni, che ha sostituito a sua volta Pompei.

I risvolti sul mercato

Lo stop di Carnesecchi non dovrebbe cambiare i piani dell'Atalanta in vista del mercato di gennaio. Il club infatti contando di recuperare l'estremo difensore ad inizio mercato non sta pensando di intervenire per un sostituto. Da valutare i movimenti per la difesa, dove comunque in queste settimane sono previsti molti rientri. Attenzione anche alla posizione di Lazar Samardzic, visto che è un profilo che può attirare offerte invitanti.