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Atalanta-Inter, problema al ginocchio per Carnesecchi durante il riscaldamentoTMW
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 20:27Serie A
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22.11.2026 20:27Serie A
Marco Carnesecchi potrebbe alzare bandiera bianca per un problema al ginocchio. Al suo posto in Atalanta-Inter Marco Sportiello?
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Problema al ginocchio durante il riscaldamento per Marco Carnesecchi, che sarà costretto a dare forfait per Atalanta-Inter. Il portiere nerazzurro è rientrato anticipatamente negli spogliatoi, visibilmente dolorante: alza bandiera bianca. Al suo posto gioca Marco Sportiello.
Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali
Atalanta (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Maurizio Sarri
Inter (3-5-2): Martinez J.; Pavard, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu
Fonte: Da Bergamo, Filippo Davide Di Santo
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