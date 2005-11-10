Tegola in casa Atalanta. Marco Carnesecchi, portiere nerazzurro che si è fermato nel riscaldamento della sfida di ieri sera contro l'Inter ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca, si è infatti sottoposto a esami specifici che hanno evidenziato la lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro.

Domani verrà operato

Secondo quanto fatto sapere dal club orobico, l'estremo difensore si sottoporrà nella giornata di domani a un intervento chirurgico di regolarizzazione della lesione e solo successivamente verranno stabiliti con precisione i tempi di recupero. Sulla carta, però, Carnesecchi dovrebbe rimanere fuori per circa un mese.